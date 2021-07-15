«Надеяться на чудо»: духовник МакSим призвал поклонников молиться за певицу

Духовник МакSим игумен Лука рассказал о состоянии певицы и призвал поклонников молиться за неё. Также он посоветовал фанатам исполнительницы не отчаиваться и обратиться в эти непростые дни к Богу, пишет РИА Новости.

Артистка по-прежнему находится в реанимации, она подключена к аппарату ИВЛ. У неё сильно поражены лёгкие.

Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжёлая ситуация по-прежнему, и остаётся только усерднее молиться, остаётся надеяться на чудо, — сказал игумен Лука.

Игумен много лет дружит с певицей. Он лично посещал МакSим в реанимации, где соборовал ей. По словам священника, артистка отреагировала на его действия и он считает это хорошим знаком. Но с тех пор позитивных перемен в состоянии певицы не наблюдалось.

Последний раз МакSим появлялась на публике 12 июня, в День России. Она выступила на концерте в Казани, хотя уже тогда чувствовала себя очень плохо. После этого артистка отправилась домой, где её госпитализировали. При этом два теста на коронавирус показали отрицательный результат.

В больнице за последние две недели оказались и участники команды МакSим. Директор певицы Маргарита Соколова крайне тяжело перенесла коронавирус. А режиссёр клипов исполнительницы Вадим Шатров умер от этой же инфекции.

Ранее врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов в беседе с NEWS.ru оценил шансы певицы Марины Абросимовой (МакSим) — пережить искусственную кому. Медик отметил, что чем дольше пациенты находятся в таком состоянии, тем «хуже прогноз», однако исход может быть любым.