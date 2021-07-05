Третью неделю певица МакSим находится в реанимации на аппарате ИВЛ, однако в какой именно больнице борется за жизнь артистка, ни поклонники, ни журналисты не знают. Продюсер Маргарита Соколова изначально публиковала справку о госпитализации в частную клинику «Медси», а сейчас говорит, что исполнительница там не лежит. Судя по всему, находящуюся в коме МакSим перевезли в другую больницу. На расхождение обратил внимание NEWS.ru.

Соколова 15 июня опубликовала в Instagram с разрешения певицы справку о её госпитализации. В ней говорится, что МакSим попала в клиническую больницу «Медси» в Отрадном, в инфекционное отделение с диагнозом «ОРВИ». Коронавирус и пневмония тогда указывались в документе под вопросом.

После этого NEWS.ru пообщался с представителем частной клиники. В ходе разговора выяснилось, что для знаменитостей и состоятельных пациентов есть люкс в ВИП-отделении. За 14 дней в нём придётся заплатить 1 млн рублей — и это с учётом скидки, которую предлагает клиника.

Увидев новости о многомиллионном лечении МакSим, представители певицы начали выступать с опровержением. Пиар-менеджер Яна Богушевская в сторис своего Instagram говорила, что это всё ложь, певица «не лежит в частной клинике за миллионы». Тогда где же Марина Абросимова?

Она в городской клинической больнице, — сказала NEWS.ru Соколова, не указав точный номер медучреждения.

С чем связано расхождение — перемещением МакSим из одной клиники в другую или усталостью «Медси» от внимания неравнодушных к певице людей, — продюсер артистки не объяснила. Добавим, что клиника «Медси» на звонки редакции NEWS.ru не ответила.

Певица была госпитализирована 15 июня. У неё поднялась высокая температура, медики зафиксировали высокое поражение лёгких и диагностировали пневмонию. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. В данной ситуации медикаментозный сон помогает пережить жизнеугрожающее состояние. Близкие звезды, коллеги и поклонники по всему миру надеются на скорейшее выздоровление артистки.