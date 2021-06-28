В клинике озвучили стоимость лечения певицы МакSим

Корреспонденту NEWS.ru в частной медицинской клинике, где лечится певица МакSим (Марина Абросимова), озвучили стоимость услуг при госпитализации. Расходы выглядят внушительно — только за палату «люкс» в VIP-отделении инфекционного стационара придётся отдать 1 млн рублей минимум.

У МакSим наблюдается 40-процентное поражение лёгких. Медики диагностировали пневмонию. Анализы на COVID-19 оказались отрицательными. Позже исполнительницу ввели в искусственную кому.

В больнице круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу, так что частная клиника вполне способна обеспечить эффективное лечение. Неудивительно, что именно эту больницу выбирают звёзды российского шоу-бизнеса, столкнувшиеся с осложнениями коронавируса или пневмонией. Год назад сообщалось, что именно здесь от ковидной пневмонии спасли народную артистку Надежду Бабкину. Сама артистка позднее хвалила в своём Instagram весь персонал и, судя по всему, осталась довольна лечением.

Цены, конечно, далеко не для всех. Самый дешёвый вариант обойдётся в 600 тысяч рублей (за две недели в клинике без учёта реанимации). Возвращаясь к МакSим, можно полагать, что она не лежит в двухместной палате. Для знаменитостей и состоятельных пациентов есть «люкс» в VIP-отделении. За 14 дней в нём придётся заплатить 1 млн рублей — и это с учётом скидки, которую предлагает клиника. В стоимость входит трёхразовое питание, а также услуги стационара: личный санузел и душ, а также холодильник, бесплатный WiFi и телевизор. Обследования входят в цену, а вот узнать стоимость самого страшного места в клинике можно, только попав туда. Речь о реанимации.

Сказать о ценах в случае необходимости подключения к ИВЛ и на другие процедуры в реанимации сложно. Здесь всё индивидуально, поэтому вопрос решается непосредственно с лечащим врачом по мере необходимости, — отметил собеседник.

Певица была госпитализирована 15 июня. У неё поднялась высокая температура, медики зафиксировали высокое поражение лёгких и диагностировали пневмонию. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. В данной ситуации медикаментозный сон помогает пережить жизнеугрожающее состояние. Близкие звезды, коллеги и поклонники по всему миру надеются на скорейшее выздоровление артистки.

Отметим, что МакSим не первая отечественная знаменитость, которую ввели в медикаментозный сон на фоне болезни или травмы. Ранее вспомнили похожие случаи — Бари Алибасова, Анастасии Заворотнюк, Юлии Началовой и других.