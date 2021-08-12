Мать Юлии Началовой показала стихи, написанные дочерью певицы на 40 дней

Мать Юлии Началовой Таисия опубликовала стихи, которые написала её внучка Вера Алдонина на сороковой день после смерти матери. На тот момент 12-летней школьнице дали задание написать поэтический отзыв на рассказ Виктора Астафьева «На далекой северной вершине», написала Таисия Началова в Instagram.
Стихи Вера
Олень боролся за свою любовь. В его глазах играла дико буря. На вожака бросался вновь и вновь, свои глаза воинственно сощуря. Как я хотела бы предупредить тебя, но, дикий, слов моих не понимаешь. Ты, бесконечно эту жизнь любя, боролся и не знал, что проиграешь, — написала дочь певицы.
Юли Началова умерла в 2019 году. Её дочь Вера сейчас делает музыкальную карьеру, участвуя в различных конкурсах.
Ранее дочь покойной певицы Юлии Началовой (1981–2019) Вера Алдонина негативно высказалась о людях, сказавших, что на девятилетнюю внучку Ларисы Долиной Сашу «противно смотреть». Об этом стало известно из переписки дочери Началовой с Ангелиной, дочерью Ларисы Долиной, в Instagram.