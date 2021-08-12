Мать Юлии Началовой показала стихи, написанные дочерью певицы на 40 дней

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который является близким другом Стаса Пьехи, прокомментировал информацию о том, что избиение сына певца могло быть умелой инсценировкой в целях саморекламы. Накануне в Сети появились кадры, якобы доказывающие непричастность Ирины Безбородовой к нанесённым семилетнему мальчику побоям. В беседе с NEWS.ru Пригожин заявил, что Пьеха не мог использовать ребёнка с целью хайпа.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который является близким другом Стаса Пьехи, прокомментировал информацию о том, что избиение сына певца могло быть умелой инсценировкой в целях саморекламы. Накануне в Сети появились кадры,...