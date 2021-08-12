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Мать Юлии Началовой показала стихи, написанные дочерью певицы на 40 дней

07:43, 12 августа 2021
Мать Юлии Началовой показала стихи, написанные дочерью певицы на 40 дней Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Мать Юлии Началовой Таисия опубликовала стихи, которые написала её внучка Вера Алдонина на сороковой день после смерти матери. На тот момент 12-летней школьнице дали задание написать поэтический отзыв на рассказ Виктора Астафьева «На далекой северной вершине», написала Таисия Началова в Instagram.

Стихи Вера написала буквально на глазах у бабушки и дедушки. Прочитав их, взрослые остались поражены той глубокой болью, которую переживал потерявший мать ребёнок.

Олень боролся за свою любовь. В его глазах играла дико буря. На вожака бросался вновь и вновь, свои глаза воинственно сощуря. Как я хотела бы предупредить тебя, но, дикий, слов моих не понимаешь. Ты, бесконечно эту жизнь любя, боролся и не знал, что проиграешь, — написала дочь певицы.

Юли Началова умерла в 2019 году. Её дочь Вера сейчас делает музыкальную карьеру, участвуя в различных конкурсах.

Ранее дочь покойной певицы Юлии Началовой (1981–2019) Вера Алдонина негативно высказалась о людях, сказавших, что на девятилетнюю внучку Ларисы Долиной Сашу «противно смотреть». Об этом стало известно из переписки дочери Началовой с Ангелиной, дочерью Ларисы Долиной, в Instagram.

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