«Твари»: дочь Началовой резко ответила обидчикам внучки Долиной

Дочь покойной певицы Юлии Началовой (1981-2019) Вера Алдонина негативно высказалась о людях, сказавших, что на девятилетнюю внучку Ларисы Долиной Сашу «противно смотреть». Об этом стало известно из переписки дочери Началовой с Ангелиной, дочерью Ларисы Долиной, в Instagram.

Люди прогнили до корней. <...> «Фантастические твари» это очень уж уменьшительно-ласкательное для этих уродов, — отрезала Алдонина.

Ангелина Долина пожаловалась на то, что в последнее время её дочь часто травят в Сети, называя маленькую Сашу «больным ребёнком». Издеваться над девочкой начали после того, как кто-то сравнил в негативном ключе девятилетнюю внучку Ларисы Долиной с 14-летней крестницей певицы Верой Алдониной. Сама Ангелина Долина пообещала «навалять по морде» всякому, кто «позволит себе поливать грязью маленькую девочку».

Ранее сообщалось, что музыкант Юрий Лоза отказался присоединиться к акции, целью которой является присвоение Юлии Началовой звания заслуженной артистки России посмертно.