Mash: Елена Ваенга потеряла сознание во время спектакля в Москве

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Елена Ваенга

Российская эстрадная певица и актриса Елена Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в настоящий момент медики оказывают помощь артистке.

Инцидент произошел во время спектакля «Слава. Молодость» по пьесе поэта Виктора Гусева «Слава». Исполнительница пришла в театр, чтобы увидеть премьеру постановки, режиссером которой выступил Константин Богомолов.

После начала специальной военной операции певица сделала паузу в творческой деятельности, она отменила гастроли и перестала появляться на радио и телевидении. Спустя некоторое время артистка вернулась в эфир Первого канала, став наставницей шоу «Голос 60+». Позже артистка впервые выразила свое отношение к российской политике. Она заявила, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина. Певица рассказала, что она лично знакома с главой государства и выступала перед ним.

В 2023 году Елена Ваенга вернулась к активной гастрольной деятельности, однако по состоянию здоровья дважды отменяла выступления. В феврале артистка перенесла концерты из-за ларингита. В августе представители певицы также сообщили о ее болезни, но не уточнили подробностей. В конце ноября у Ваенги начался большой тур по городам России и Белоруссии. В субботу, 16 декабря, должен состояться концерт исполнительницы в Кремлевском дворце.