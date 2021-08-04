Звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые назвала дату своей свадьбы с итальянцем Стефано Маджи, который моложе её на 12 лет. Возлюбленные проведут пышное торжество в день юбилея актрисы — 27 августа. Торжество состоится в Москве, передаёт StarHit.

Решила сделать себе подарок, поэтому свадьба пройдёт в один день с моим юбилеем. Торжество состоится в Москве. Мы подумали, что хотим, чтобы все приглашённые расслабились, получили максимум позитивных эмоций, поэтому не стали делать много традиционных свадебных конкурсов, — рассказала она.

Федункив заявила: никаких отсылок к России и Италии не будет, пара задумала сделать праздник максимально международным и как минимум на двух языках. Также звезда Comedy Woman раскрыла, что на свадьбе будут выступать её друзья-артисты. Кроме того, гости увидят фрагмент её сольной концертной программы. Что касается танца молодых, его решили заменить песней. Торжество также покажут по ТВ.

Увидеть яркие моменты праздника можно будет на канале «Пятница!», который снимет целый фильм про мою свадьбу в рамках шоу «Четыре свадьбы». Так что, считай, практически каждый желающий сможет побывать на нашем торжестве, пусть и не в очном формате, — добавила актриса.

Накануне стало известно, что 49-летняя Федункив вышла замуж. По данным СМИ, Федункив и Маджи планируют устроить пышную свадьбу. Сообщается, что 37-летний предприниматель родом из Италии, но последние несколько лет живёт и работает в России.

Ранее Федункив ответила на слухи об ориентации будущего мужа. Актриса пожелала всем девушкам «такого гея» в кровать.