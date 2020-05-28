Мама Давида Манукяна перенесла коронавирус

Возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян поделился с подписчиками неожиданной новостью. Его мать недавно переболела коронавирусом.
Заболевание протекало в тяжёлой форме. COVID-19 поразил 40% лёгких
Это был долгий и тяжёлый процесс, но мы побороли эту болезнь, — написал блогер в Instagram.
Сейчас звёздная родительница чувствует себя хорошо. Она провела две недели на карантине после выписки из медицинского учреждения.
В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их на тот момент предполагаемому роману.
А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.
Как ранее писал NEWS.ru, российский бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, сооснователь и экс-владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел COVID-19.
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