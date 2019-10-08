Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, какие сильные эмоции вызвала её новая песня у мамы. Композиция «Я всё ещё верю» будет представлена 11 октября.

Как признаётся Ольга Бузова, песня носит очень личный характер, каждый раз при прослушивании у исполнительницы «бегут мурашки по телу».

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Песня, которая выходит 11 октября очень личная...в ней я передала то, о чем я мечтаю больше всего...Я впускаю вас в свою душу, в своё сердце Каждый раз, когда я ее слушаю, мурашки по телу, а когда отправила маме...она плакала Я очень нервничаю перед релизом, и рассчитываю на вашу поддержку...Не терпится вам её показать...хотите выложу кусочек? Тогда ставьте хэштег #яещеверю ... и под этим постом

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

В ней я передала то, о чем я мечтаю больше всего... Я впускаю вас в свою душу, в своё сердце, — написала в Instagram ведущая «Дома-2».

Ольга Бузова добавила, что её мама, послушав новое произведение, плакала. Телеведущая попросила поддержки у своих подписчиков.

Ранее News.ru сообщал, что ясновидящая и таролог Марианна Абравитова заявила, что певица Ольга Бузова включила так называемый режим самоуничтожения. По её словам, если звезда «Дома-2» не поменяет образ жизни, то может дождаться участи актрисы Анастасии Заворотнюк.

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