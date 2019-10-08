https://static.news.ru/photo/1bf3548c-ea1c-11e9-8a1d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, какие сильные эмоции вызвала её новая песня у мамы. Композиция «Я всё ещё верю» будет представлена 11 октября.

Как признаётся Ольга Бузова, песня носит очень личный характер, каждый раз при прослушивании у исполнительницы «бегут мурашки по телу».

В ней я передала то, о чем я мечтаю больше всего... Я впускаю вас в свою душу, в своё сердце, — написала в Instagram ведущая «Дома-2».

Ольга Бузова добавила, что её мама, послушав новое произведение, плакала. Телеведущая попросила поддержки у своих подписчиков.

Ранее News.ru сообщал, что ясновидящая и таролог Марианна Абравитова заявила, что певица Ольга Бузова включила так называемый режим самоуничтожения. По её словам, если звезда «Дома-2» не поменяет образ жизни, то может дождаться участи актрисы Анастасии Заворотнюк.