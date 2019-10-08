В ней я передала то, о чем я мечтаю больше всего... Я впускаю вас в свою душу, в своё сердце, — написала в Instagram ведущая «Дома-2».
Ольга Бузова добавила, что её мама, послушав новое произведение, плакала. Телеведущая попросила поддержки у своих подписчиков.
Ранее News.ru сообщал, что ясновидящая и таролог Марианна Абравитова заявила, что певица Ольга Бузова включила так называемый режим самоуничтожения. По её словам, если звезда «Дома-2» не поменяет образ жизни, то может дождаться участи актрисы Анастасии Заворотнюк.