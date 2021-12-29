Лидер группы Little Big перепутал гроб отца на похоронах

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, рассказал, что у него умер отец, с которым он не общался 15 лет. На похоронах артист перепутал могилу и не туда положил цветы, после чего их почти сразу забрал. Об этом он рассказал на YouTube -канале «КликКлак».

У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что неправ и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает, — рассказал Прусикин.

По его словам, он приехал на церемонию погребения. На кладбище он увидел много знакомых людей и сам гроб. Прусикин заплакал, подошёл к покойному, положил цветы, а когда пригляделся, то понял, что это не его отец, поэтому быстро ушёл.

Разумеется, все люди были в шоке: пришёл Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали, — резюмировал артист.

Ранее Прусикин записал пародию на рекламу российских курортов. Он прорекламировал несуществующий «отель „Ласточка“ на Лазурном берегу реки Обь». Ролик появился в его Instagram.

Фронтмен группы на фоне голубого неба с облаками предложил гражданам России отдохнуть в Новосибирской области, пока выезд за границу затруднён, а отечественные курорты перегружены. Все детали ролика очень ироничны: плохой фотошоп, нелепая причёска, ужасные условия, которые подаются как высший класс, спецэффекты и монтаж из 2000-х.