Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 09:53

Лещенко признался, на какие цели потратит накопленную пенсию

Лещенко заявил, что скопленную пенсию может потратить на путешествия

Лев Лещенко Лев Лещенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Лев Лещенко признался, что не тратит свою пенсию, поскольку пока в состоянии зарабатывать на концертах. По его словам, которые передает Общественная служба новостей, накопленные деньги он, возможно, будет тратить на путешествия.

Нет какой-то цели, которая заставляет меня откладывать пенсию, просто пока я в состоянии петь, выступать и зарабатывать на концертах или программах, я делаю это. А накопленное будут потом тратить на путешествия, наверное. Честно говоря, не задумывался над этим, — заявил Лещенко.

По словам Лещенко, он отказался от выплат по возрасту, и его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей. Эти деньги причитаются ему, как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 71-летний актер Леонид Ярмольник в интервью «Абзацу» признался, что его пенсия составляет чуть более 22 тысяч рублей. По словам артиста, прожить на эти деньги очень трудно. Ярмольник подчеркнул необходимость повышать пенсии в стране, добавив, что многие получают даже меньше, чем он.

пенсии
Лев Лещенко
зарплаты
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Ливерпуля» отказалась возглавить «Спартак»
Москалькова осудила действия Киева на фоне атаки ВСУ на Белгород
Часть российской делегации отправилась на саммит России и США
Названо число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Политолог раскрыл главный секрет украинского «Сапсана»
Россиянам дали советы, как получить выгоду при использовании СБП
В Венгрии обрушились с критикой на удар ВСУ по нефтепроводу в России
В Белгороде вводятся ограничения на фоне предупреждений о провокациях Киева
Стало известно о смерти популярной 31-летней блогерши
Удары по Белгороду, Ростову, Волгограду: как ВСУ атакуют Россию 14 августа
Омбудсмен рассказала, когда мужчина обязан жениться
В США раскрыли, как давно Трамп добивается встречи с Путиным
Закон о тишине в Оренбургской области: что нужно знать
Угрозы полицейского расстрелять активистов дошли до Бастрыкина
Россиянина арестовали после рассказа матерных анекдотов
Власти впервые высказались о мощном взрыве в центре Ростова-на-Дону
Назван тип беспилотника, атаковавшего Ростов-на-Дону
Выросло число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Военэксперт раскрыл, насколько опасен для России украинский «Сапсан»
Ситуация в аэропортах РФ 14 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде
Общество

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.