Лещенко признался, на какие цели потратит накопленную пенсию

Певец Лев Лещенко признался, что не тратит свою пенсию, поскольку пока в состоянии зарабатывать на концертах. По его словам, которые передает Общественная служба новостей, накопленные деньги он, возможно, будет тратить на путешествия.

Нет какой-то цели, которая заставляет меня откладывать пенсию, просто пока я в состоянии петь, выступать и зарабатывать на концертах или программах, я делаю это. А накопленное будут потом тратить на путешествия, наверное. Честно говоря, не задумывался над этим, — заявил Лещенко.

По словам Лещенко, он отказался от выплат по возрасту, и его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей. Эти деньги причитаются ему, как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 71-летний актер Леонид Ярмольник в интервью «Абзацу» признался, что его пенсия составляет чуть более 22 тысяч рублей. По словам артиста, прожить на эти деньги очень трудно. Ярмольник подчеркнул необходимость повышать пенсии в стране, добавив, что многие получают даже меньше, чем он.