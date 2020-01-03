https://static.news.ru/photo/0336c5a0-2fb3-11ea-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Известный блогер Лена Миро представила, что российский актёр Александр Петров не поступил в театральный институт, а начал трудиться на овощебазе. По её мнению, жизнь артиста пошла бы совершенно по другому сценарию.

В таком случае, считает Миро, звезда отечественного кино мог бы рассчитывать на романтические отношения с «кладовщицей Зинкой». И та, в свою очередь, ответила бы взаимностью из жалости. Кроме того, Миро усомнилась в искренности чувств к Петрову нынешней пассии актёра — артистки Стаси Милославской.

По её словам, девушка любит не мужчину, а его «деньги, профессию Сашки, его востребованность в кино и театре». Работай Петров на той же овощебазе, пишет Миро, возлюбленная Петрова не заметила бы его.

Она бы плюнула в него или вообще не заметила бы ничтожество, — написала блогер в социальной сети.

В конце публикации Миро посоветовала мужчинам работать, чтобы добиваться материального благополучия и статуса. Трудиться, по её мнению, стоит и женщинам, так как истории Золушки в современном мире — редкость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что случай со школьницей, которую Алина Загитова оттолкнула во время автограф-сессии, показывает, что фигуристка была «случайной чемпионкой», заявила блогер Лена Миро. По её мнению, спортсменка поступила так с поклонницей, потому что «ей стало неприятно». Она считает, что фигуристка продемонстрировала поведение «чванливого быдла», а не «королевы катка».