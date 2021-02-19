Лазарева о своей гражданской позиции: «Что мне теперь терять?»

https://static.news.ru/photo/d653449c-7286-11eb-a8e7-96000091f725_660.jpg Татьяна Лазарева Фото: Татьяна Лазарева/facebook.com

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о том, что из-за открытого выражения свой оппозиционной гражданской позиции она лишилась приглашений на съёмки в кино, сериалах и телепередачах.

Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Всё остальное уже было сделано в 2012 году. Поэтому я не боюсь говорить то, что думаю. Я уважаю людей с иной точкой зрения и хочу, чтобы они тоже уважали меня, — рассказала Лазарева в интервью Петру Плоскову для его YouTube-канала.

Она добавила, что при этом не чувствует нехватки работы, так как сейчас артистка ведёт YouTube-канал с несколькими рубриками, посвящёнными детям, а также общественно значимым событиям.

Её супруг Михаил Шац, с которым они раньше много снимались вместе, сейчас ведёт шоу «Дело было вечером» на Первом канале. По словам Лазаревой, он пытался замолвить слово за жену, однако ему заявляли, что приглашать Лазареву на съёмки не будут.

Миша работает, да. Он даже предлагал там кому-то меня вернуть, но они сказали: «Нет, тебя мы зовем, а её не будем». Да мне и на YouTube неплохо. Здесь можно делать то же самое, но не тратить при этом огромные деньги, — говорит телеведущая.

Она призналась также, что одним из сильнейших вызовов для неё стала борьба с депрессией.

С возрастом вызовов становится всё больше, испытаний становится всё больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя. Ещё помните, что если у вас заканчиваются силы, будьте любезны остановиться и восстановиться. Нужно совершенно иначе относиться к себе, — говорит Лазарева.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Лазарева стала одной из знаменитостей, которые приняли участие во флешмобе в поддержку оппозиционера Алексея Навального 14 февраля.

Актриса Татьяна Лазарева и телеведущая Ксенья Собчак вышли на лёд Патриарших прудов с фонариками на московскую акцию «Любовь сильнее страха». С ними в акции приняли участие около двадцати человек.