Кристина Асмус избавилась от высыпаний на теле и выйдет на сцену

https://static.news.ru/photo/dd8c3bbe-08b0-11eb-af4b-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус, ранее отменившая съёмки из-за многочисленных высыпаний по всему телу, избавилась от проблем с кожей и выходит на сцену.

Сегодня и завтра мы играем последние спектакли «Гамлет». Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный. Даже если стояло несколько спектаклей в месяц, билеты раскупались в первые два дня продаж. А для зрителей прощальных спектаклей мы приготовили сюрприз: сегодня и завтра будет совершенно другой, новый «Гамлет». Камеры, экраны, микрофоны, сцены за кулисами, новая музыка, проекции на стенах и на потолке. Сама пока не очень представляю формат. Так что для всех нас это эксперимент и вечером будем вместе разбираться, — сообщила в Instagram артистка.

Ранее Асмус была вынуждена отменить съёмки из-за проблем с кожей. На лице, шее и спине появились странные высыпания, причины которых неизвестны. О внезапно проявившейся проблеме девушка рассказала своим поклонникам в Instagram. По её словам, увидев себя утром в зеркале, она чуть было не упала в обморок.

Экс-супруга шоумена Гарика Харламова уточнила, что съёмки из-за неё оказались отменены лишь второй раз в жизни. Правда, про первый она распространяться не стала, пообещав поделиться этими воспоминаниями как-нибудь в другой раз, писал NEWS.ru.