16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Кристина Асмус избавилась от высыпаний на теле и выйдет на сцену

18:16, 07 октября 2020
Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус, ранее отменившая съёмки из-за многочисленных высыпаний по всему телу, избавилась от проблем с кожей и выходит на сцену.

Сегодня и завтра мы играем последние спектакли «Гамлет». Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный. Даже если стояло несколько спектаклей в месяц, билеты раскупались в первые два дня продаж. А для зрителей прощальных спектаклей мы приготовили сюрприз: сегодня и завтра будет совершенно другой, новый «Гамлет». Камеры, экраны, микрофоны, сцены за кулисами, новая музыка, проекции на стенах и на потолке. Сама пока не очень представляю формат. Так что для всех нас это эксперимент и вечером будем вместе разбираться, — сообщила в Instagram артистка.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð¢Ð°ÐºÐ¾Ðµ Ð±ÑÐ²Ð°ÐµÑ, ÑÑÐ¾ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ð¸ ÑÐ½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑ Ñ ÑÐµÐ¿ÐµÑÑÑÐ°ÑÐ°... Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¸ Ð·Ð°Ð²ÑÑÐ° Ð¼Ñ Ð¸Ð³ÑÐ°ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ðµ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ð¸ Â«ÐÐ°Ð¼Ð»ÐµÑÂ»!!! Ð­ÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼ÑÐ¸ ÑÐ¸ÑÐ¾Ð²ÑÐ¸ Ð½Ð°Ñ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ñ, ÑÐ°Ð¼ÑÐ¸ Ð³Ð°ÑÑÑÐ¾Ð»ÑÐ½ÑÐ¸. ÐÐ°Ð¶Ðµ ÐµÑÐ»Ð¸ ÑÑÐ¾ÑÐ»Ð¾ Ð½ÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»ÐµÐ¸ Ð² Ð¼ÐµÑÑÑ..Ð±Ð¸Ð»ÐµÑÑ ÑÐ°ÑÐºÑÐ¿Ð°Ð»Ð¸ÑÑ Ð² Ð¿ÐµÑÐ²ÑÐµ 2 Ð´Ð½Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð¶!.. ÐÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð½Ð° Â«ÐÐ°Ð¼Ð»ÐµÑÐµÂ».. Ð¯ ÐµÐ³Ð¾ Ð¸ Ð½Ð° 9-Ð¾Ð¼ Ð¼ÐµÑÑÑÐµ Ð±ÐµÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ ÑÐµÐ¿ÐµÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð°, Ð¸ Ð¿ÑÐµÐ¼ÑÐµÑÑ ÑÑÐ³ÑÐ°Ð»Ð° ÑÐµÑÐµÐ· 2 Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð² Ð Ñ Ð²ÑÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¸ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ¾Ð¸ Ð¸Ð³ÑÐ°Ð»Ð°, Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐ¸ÑÐµÐ¸ Ð¾Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¾. Ð Ð²Ð±ÐµÐ³Ð°Ð»Ð° Ð² ÑÐµÐ°ÑÑ Ð·Ð° Ð¼Ð¸Ð½ÑÑÑ Ð´Ð¾ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð° Ð Ð¿Ð¾ÑÑÑÑÐ°ÑÑÐ¸Ð¸ ÐÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑÐ¼ÐµÑÐ¸Ð»Ð° Ð½Ð° ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ðµ Ð² Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð Ð½Ð° Ð³Ð°ÑÑÑÐ¾Ð»ÑÑ ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸ Ð² Ð±Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÑÑ Ð·Ð° ÑÐ±Ð¾ÑÐ½ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ñ ÐÑÐºÐ¾Ð»ÐµÑÐ¸Ð»Ð¸ Ñ Ð½Ð¸Ð¼ Ð²ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ Ð²Ð´Ð¾Ð»Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑÐµÐº ÐÑÐ»Ð¸ Ñ Â«ÐÐ°Ð¼Ð»ÐµÑÐ¾Ð¼Â» Ð² ÐÑÐ¸Ð±Ð°Ð»ÑÐ¸ÐºÐµ. Ð Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° Ñ Ð´Ð¸ÑÐ°Ð¸ÑÐ¸Ð¼ ÑÑÐ¿ÐµÑÐ¾Ð¼! ÐÐ¾Ð¶Ð°Ð»ÑÐ¸, ÑÑÐ¾ Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÑÑÐµÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÐµÑÑ Ð´Ð»Ñ @ermolova_theater Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»Ñ... ÐÐ¾! Ð¡Ð¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ð¸ Ð² ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐµÐ¼ ÑÐ¾Ð½ÑÑÐµ Ð¶Ð¸Ð²ÑÑ Ð¼Ð½Ðµ ÐºÐ°Ð¶ÐµÑÑÑ Ð»ÐµÑ 5. Ð ÑÑÐ¾ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð²ÐµÑÐ½Ð¾Ðµ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐÐ»ÐµÐ³Ð° ÐÐ²Ð³ÐµÐ½ÑÐµÐ²Ð¸ÑÐ° @olegmenshikov.ru ÐÐ¿ÐµÑÐµÐ´Ð¸ Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÑÑÑÐµÐ¸ÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÐµÐ¼ÑÐµÑ!! Ð Ð´Ð»Ñ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÑ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»ÐµÐ¸ Ð¼Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð¸Ð»Ð¸ ÑÑÑÐ¿ÑÐ¸Ð·: ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¸ Ð·Ð°Ð²ÑÑÐ° Ð¿Ð¾Ð´ ÑÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑÐ²Ð¾Ð¼ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ ÐÐ°Ð¼Ð»ÐµÑÐ° @actorsashapetrov Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð´ÑÑÐ³Ð¾Ð¸, Ð½Ð¾Ð²ÑÐ¸ Â«ÐÐ°Ð¼Ð»ÐµÑÂ»! ÐÐ°Ð¼ÐµÑÑ, ÑÐºÑÐ°Ð½Ñ, Ð¼Ð¸ÐºÑÐ¾ÑÐ¾Ð½Ñ, ÑÑÐµÐ½Ñ Ð·Ð° ÐºÑÐ»Ð¸ÑÐ°Ð¼Ð¸, Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°, Ð¿ÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸Ð¸ Ð½Ð° ÑÑÐµÐ½Ð°Ñ Ð¸ Ð½Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð»ÐºÐµ (ÑÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¸ Ð±Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð½Ñ Ð±ÑÐ´ÑÑ ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾ Ð²Ð¸Ð´Ð½Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸ ÐºÑÑÐ¿Ð½ÑÐµ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ñ ) Ð¯ ÑÐ°Ð¼Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð»ÑÑ ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°Ñ, Ð¸Ð³ÑÐ°Ð»Ð¸ Ð²ÑÐµ 7 Ð»ÐµÑ ÑÐ¾Ð²ÑÐµÐ¼ Ð¸Ð½Ð°ÑÐµ ÐÑÐµ Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¾Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÐµÑÐµÑÑÐ²Ð°... Ð¢Ð°Ðº ÑÑÐ¾ Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð½Ð°Ñ ÑÑÐ¾ ÑÐºÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¸ Ð²ÐµÑÐµÑÐ¾Ð¼ Ð±ÑÐ´ÐµÐ¼ Ð²Ð¼ÐµÑÑÐµ ÑÐ°Ð·Ð±Ð¸ÑÐ°ÑÑÑÑ)))

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Asmus Kristina (@asmuskristina)

Ранее Асмус была вынуждена отменить съёмки из-за проблем с кожей. На лице, шее и спине появились странные высыпания, причины которых неизвестны. О внезапно проявившейся проблеме девушка рассказала своим поклонникам в Instagram. По её словам, увидев себя утром в зеркале, она чуть было не упала в обморок.

Экс-супруга шоумена Гарика Харламова уточнила, что съёмки из-за неё оказались отменены лишь второй раз в жизни. Правда, про первый она распространяться не стала, пообещав поделиться этими воспоминаниями как-нибудь в другой раз, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео