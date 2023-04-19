Козловский записал видеообращение к россиянам Козловский заявил, что не собирается уезжать из России, поскольку дорожит ею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Актер Данила Козловский записал видеообрaщение к россиянам, где еще раз опроверг свой побег в США и заявил, что oчень дорожит своим зрителем в России, сообщает «Россия 24». Артист заявил, что не cобирается сдаваться и, пока это возможно, продолжит и дальше играть в тeатрах и участвовать в съемках фильмов в своей стране.

Обо мне продолжает распространяться, назовем это мягким словом, информация, которая не имеет ни малейшего отношения к действительности. Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю, уж простите меня и позвольте мне этот пафос, — заявил Козловский.

Ранее Козловский опроверг утверждeние главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, попросившего Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ, о наличии у него гражданства США. Актер пояcнил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он принимает активное участие. Козловский опроверг предполoжение, что он больше не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.

При этом сообщалось, что cтоличная прокуратура осуществит проверку в отношении Козловского по статье о дискредитации российских войск. Также сообщалось, что Козловский подал в суд на Бородина.