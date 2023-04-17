Козловский попал под проверку прокуратуры Столичная прокуратура проверит Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Столичная прокуратура осуществит проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации российских войск, сообщает ТАСС. С инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д. В. Козловского на предмет дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ), — отметили в сообщении.

Сам Козловский 14 апреля опроверг утверждение Бородина, попросившего Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ, о наличии у него гражданства США. Артист заявил, что общественник использует домыслы в качестве обвинений. Также актер пояснил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он принимает активное участие. Козловский опроверг предположение, будто он более не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.