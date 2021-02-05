Кореец, придумавший Gangnam Style, похудел до неузнаваемости

https://static.news.ru/photo/6389a6d2-680d-11eb-8eae-96000091f725_660.jpg Фото: Instagram / 42psy42

Корейский певец PSY, который в 2012 году покорил весь мир своим клипом Gangnam Style, резко похудел, чем всерьёз обеспокоил своих фанатов. Они принялись обсуждать, пора ли собирать деньги на лечение артиста, или он просто взялся за себя.

K-pop-певец выложил в своём Instagram ролик, на котором зажигательно танцует, но поклонники сразу заметили, что он скинул пару десятков кило. Сначала они не узнали мужчину на видео. Его выдали характерные эксцентричные танцы.

Слишком стройные ноги. Это не PSY, — написал один из комментаторов.

Другой поинтересовался, почему «сэр сейчас такой маленький», и выразил надежду, что он здоров.

Остальные просили корейского певца вернуться в прежнюю весовую категорию, потому что так ему «намного лучше». На все просьбы PSY ответил отказом. Он заявил, что и дальше планирует следить за своим весом и толстеть не планирует. О секретах своего резкого похудения певец не рассказал, оставив диету в тайне.

Как ранее писал NEWS,ru, если со спортом у вас отношения не сложились, не стоит расстраиваться, считает диетолог из США Рейчел Пол. Она рассказала, что похудеть можно и без изнурительных упражнений.