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16 июля 2025 в 20:55

Молодой турист спрыгнул с водопада и захлебнулся

Korea JoongAng Daily: турист из Кореи спрыгнул с водопада в Японии и утонул

Фото: Moritz Wolf/htt/imagebroker.com/Global Look Press

Турист из Кореи — 19-летний молодой человек — отправился на экскурсию к водопаду в Японии, спрыгнул с него и захлебнулся, передает Korea JoongAng Daily. Его тело нашли у подножия водопада Харадзири в Бунго-Оно, городе на острове Кюсю. Правоохранители установили, что жертвой стал студент корейского колледжа, а причиной его смерти стало утопление.

19-летний корейский турист был найден мертвым у водопада Харадзири, популярного туристического места в японской префектуре Оита, — сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, студент приехал в Японию с тремя друзьями. Харадзири известен в народе как «восточная Ниагара», его ширина составляет около 120 метров, высота — 20. Соответствующий показатель сопоставим с высотой восьмиэтажного здания.

Ранее сообщалось, что молодой человек из Австралии Сонни Бланделл скончался после неудачного сальто, которое сделал в день переезда в новую квартиру. Сначала он почувствовал боль в голове и лег спать, позже потерял сознание. Его нашел сосед по квартире и вызвал медиков. Трагический инцидент произошел с 18-летним юношей.

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