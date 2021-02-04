Диетолог открыл секрет похудения без изнуряющих упражнений

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Если со спортом у вас отношения не сложились, не стоит расстраиваться, считает диетолог из США Рейчел Пол. Она рассказала, что похудеть можно и без изнурительных упражнений.

Лучше всего выбрать тот вид физической активности, который не будет вызывать эмоционального отторжения, сказала она в эфире NDTV. Даже если он окажется менее эффективным.

Конечно, потребуется больше времени на то, чтобы согнать лишние килограммы, но рано или поздно результат будет достигнут. При этом с эффективными на первый взгляд упражнениями такой нет гарантии именно потому, что у человека они вызывают неприятные ощущения. Рано или поздно он психанёт и бросит их.

В плане питания диетолог советует придерживаться белково-жирового рациона, дополняя его овощами.

Белок и жир нужны, чтобы еда была сытной, а овощи снабжают организм пищевыми волокнами.

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