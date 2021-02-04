Диетолог открыл секрет похудения без изнуряющих упражнений

Если со спортом у вас отношения не сложились, не стоит расстраиваться, считает диетолог из США Рейчел Пол. Она рассказала, что похудеть можно и без изнурительных упражнений.
Лучше всего выбрать тот вид физической активности, который не будет вызывать эмоционального отторжения,
Конечно, потребуется больше времени на то, чтобы согнать лишние килограммы, но рано или поздно результат будет достигнут. При этом с эффективными на первый взгляд упражнениями такой нет гарантии именно потому, что у человека они вызывают неприятные ощущения. Рано или поздно он психанёт и бросит их.
В плане питания диетолог советует придерживаться белково-жирового рациона, дополняя его овощами.
Белок и жир нужны, чтобы еда была сытной, а овощи снабжают организм пищевыми волокнами.
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