Опубликовано видео возвращения комика Гудкова в Россию Комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

В Сети опубликовано видео с 40-летним комиком Александром Гудковым, которого заметили в столичном аэропорту Шереметьево, пишет aif.ru. Шоумен прилетел из Армении. По данным издания, комик отказался пояснить цель прибытия в Россию. Газета отмечает, что Гудков через друзей пытается вернуться к активным выступлениям в стране.

По информации aif.ru, Гудков продолжает давать выступления в тандеме с актрисой Екатериной Варнавой. Гудков также активно гастролирует за рубежом с музыкальным спектаклем-сказкой «Потерянное зеркальце», в котором исполняет роль Антракта. Ранее он работал сценаристом и соведущим программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Военкор Александр Коц возмутился приездом Гудкова в Россию. Он предположил, что «отличившийся пахабной пародией» на песню Шамана «Я русский» приехал на очередной корпоратив. По словам журналиста, Гудкова продолжают приглашать на закрытые вечеринки, ему предоставляют площадки, поэтому он периодически прилетает в страну «поправить финансовое положение». Коц также вспомнил концерт Гудкова в Стамбуле и в Латвии в поддержку Украины.

В августе прошлого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Гудкова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и признать его иноагентом. По его словам, с начала 2022 года комик находился за рубежом и мог участвовать в различных благотворительных концертах для оказания помощи украинцам.