Звезда обыграла знаменитый сюжет с летящим платьем. Климова стоит на светлом столике в белоснежном топе и серебристой юбке-плиссе. Под дуновением ветра её наряд опасно поднимается вверх.
Многие остались в восторге от новых кадров кумира и засыпали Екатерину Климову комплиментами: «Самая красивая и стильная актриса!», «Вы неотразимая!», «Круче, чем Мэрилин», «Шикарная! Идеальная! Будоражащая! Лучшая».
Ранее актриса дала развёрнутое интервью, где рассказала о личной жизни и своих трёх разводах. По словам артистки, несмотря на неудавшееся прошлое, она не разучилась флиртовать. Она по-прежнему привлекает мужчин и открыта к общению главным образом благодаря своей работе, писал NEWS.ru.