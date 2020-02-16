https://static.news.ru/photo/bc6534b2-50ab-11ea-a607-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: klimovagram/instagram.com

Актриса Екатерина Климова удивила фанатов неожиданным образом. На новом видео, опубликованном в её Instagram, она предстала в образе Мэрилин Монро с развевающейся на ветру юбкой.

А у нас весна, — подписала фото актриса.

Звезда обыграла знаменитый сюжет с летящим платьем. Климова стоит на светлом столике в белоснежном топе и серебристой юбке-плиссе. Под дуновением ветра её наряд опасно поднимается вверх.

Многие остались в восторге от новых кадров кумира и засыпали Екатерину Климову комплиментами: «Самая красивая и стильная актриса!», «Вы неотразимая!», «Круче, чем Мэрилин», «Шикарная! Идеальная! Будоражащая! Лучшая».

Ранее актриса дала развёрнутое интервью, где рассказала о личной жизни и своих трёх разводах. По словам артистки, несмотря на неудавшееся прошлое, она не разучилась флиртовать. Она по-прежнему привлекает мужчин и открыта к общению главным образом благодаря своей работе, писал NEWS.ru.