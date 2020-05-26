Киркоров «помыл зеркало» и прославился в TikTok

https://static.news.ru/photo/39536584-9f76-11ea-9d81-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Филипп Киркоров решил покорить социальную сеть TikTok. Он загрузил туда видео и сразу же стал настоящей звездой для тинейджеров.

Ролик с участием поп-короля собрал 2 миллиона просмотров за один час. Артист дебютировал в сети с роликом в рамках челленджа #wipeitdownchallenge. Суть заключается в том, что нужно помыть зеркало в меняющихся образах. Для этого Киркоров воспользовался огромным беретом, оранжевым рыцарским шлемом и фирменной короной.

Спасибо, Филипп, за позитив! Мы всегда ждём вас, — написал один из подписчиков музыканта под его постом в Instagram.

Ранее король российской эстрады снял жёсткое и местами непристойное видео, высмеяв современные челленджи, в которых молодые люди идут на всякие непотребства ради денег. Сначала певец высмеял себя за разного рода рекламу — от средств от запора до собачьего корма, а после подвёл историю к челленджам.

Как писал NEWS.ru, поклонник брендовых вещей Филипп Киркоров выделил под гардероб дочери Аллы-Виктории отдельную комнату. Девочка уже появлялась на публике в шёлковой пижаме Dolce & Gabbana стоимостью 50 тысяч рублей. Сын певца Мартин носит любимый бренд своего отца Philipp Plein, вещи этой марки стоят от 30 тысяч рублей.