Стало известно сколько тратят Пугачёва и Киркоров на наряды детей

https://static.news.ru/photo/215d186a-8a79-11ea-8558-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва с детьми Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Звёзды любят покупать брендовые вещи не только себе, но и своим детям. На детские наряды знаменитости тратят от 10 000 до 300 000 рублей.

По данным портала Starhit.ru, Алла Пугачёва покупает для Лизы более дорогие наряды, чем для Гарри. Всё дело в том, что мальчик не очень следит за модой. Он предпочитает более простую одежду — футболки и джинсы. Например, его наряд от Джона Гальяно стоит 20 000 рублей. У Лизы более изысканная коллекция, например, вечернее платье от Валентина Юдашкина стоит около 200 000 рублей, а повседневный костюм — 50 000 рублей.

Поклонник брендовых вещей Филипп Киркоров выделил под гардероб дочери Аллы-Виктории отдельную комнату.Девочка уже появлялась на публике в шёлковой пижаме Dolce & Gabbana стоимостью в 50 000 рублей. Сын певца Мартин носит любимый бренд своего отца Philipp Plein, вещи этой марки стоят от 30 000 рублей.

А дочь Анастасии Волочковой Ариадна недавно появилась на светском мероприятии с сумкой Gucci, стоимостью 300 000 рублей.

Сыновья Яны Рудковской предпочитают бренд Balmain. Причём младший сын Саша не только носит брендовую одежду, но ещё и рекламирует её.

Также Balmain предпочитает младшая дочь Стаса Михайлова Маша, а старшая отдала предпочтение Gucci.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Филипп Киркоров решил заработать миллиард рублей на продаже вещей из своего гардероба. Отмечается, что он планирует все вырученные деньги отдать на благотворительность.