Киркоров шокировал публику, «напрудив» в штаны

https://static.news.ru/photo/ae14a5d8-9d3f-11ea-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Филипп Киркоров снял жёсткое и местами непристойное видео, высмеяв современные челленджи, в которых молодые люди идут на всякие непотребства ради денег. Сначала певец высмеял себя за разного рода рекламу от средств от запора до собачьего корма, а после подвёл историю к челленджам.

По сюжету Киркорову предлагают существенные деньги, чтобы он на камеру обмочился в штаны, пишет «МК».

Когда этот мир свернул не туда? Я впахиваю, как Папа Карло, привлекаю лучших хореографов, лучших режиссёров, чтобы собрать миллионы просмотров, а можно было просто ... в штаны? — насмехается Киркоров.

А после певец спокойно демонстрирует, как «прудит» в штаны, потому уже взял предоплату. В ролике много смешных, а также нарушающих все правила приличия фраз.

Видео откровенно шокировало публику. Одни поддержали короля российской поп-музыки, согласившись, что можно годами впахивать, а тут, оказывается, надо всего лишь намочить штаны. Другие пришли в ужас, заявили о том, что «не готовы к такому трэшу» и даже призвали Пугачёву наставить Филиппа на «путь истинный».

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонник брендовых вещей Филипп Киркоров выделил под гардероб дочери Аллы-Виктории отдельную комнату. Девочка уже появлялась на публике в шёлковой пижаме Dolce & Gabbana стоимостью 50 000 рублей. Сын певца Мартин носит любимый бренд своего отца Philipp Plein, вещи этой марки стоят от 30 000 рублей.