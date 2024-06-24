Киркоров, миллион рублей, угрозы: детали скандала Успенской с Джугелией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любовь Успенская

Королева шансона Любовь Успенская оказалась в центре нового скандала, в этот раз с журналисткой Лаурой Джугелией. За что артистка требует миллион рублей, какие еще суды идут у звезды?

Из-за чего Успенская угрожает Джугелии

Издание StarHit со ссылкой на источники сообщило, что певица требует от журналистки миллион рублей в качестве компенсации за отказ выпустить на своем YouTube-канале интервью с ней. Инсайдеры сообщают, что к делу уже подключились адвокаты.

«Успенская вынесла всем мозг, звонила Джугелии, угрожала чуть ли не расправой, мол, той стоит „ходить и оглядываться“ после такого отношения. Но и на этом не успокоилась. После подключилась адвокат артистки Елена Сенина. Она пошла дальше — потребовала миллионную компенсацию за то, что ее клиентка, видите ли, потратила столько времени и не получила желаемого результата», — рассказал StarHit один из участников съемок.

По данным СМИ, ролик отложили в долгий ящик, поскольку в нем артистка жестко раскритиковала многих звезд российского шоу-бизнеса. Инсайдеры посетовали, что 70-летняя знаменитость «выплеснула в сторону коллег» такое количество негатива, что материал решили не выпускать из-за возможных разбирательств с оскорбленными певицей селебрити. Источники StarHit на съемочной площадке сообщили, что от Успенской «досталось опять Филиппу Киркорову, а также другим медийным персонам».

«Давно мы не слышали столько мата, оскорблений, ругани. <...> „Резать“ материал певица была категорически не согласна, Лаура же не захотела становиться участницей разбирательств с доброй половиной шоу-бизнеса», — объяснили собеседники издания.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Из-за чего судятся Успенская и Киркоров

В середине мая в Москве начался суд двух артистов. Адвокат народного артиста Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал, что причиной разбирательств стало то, что Успенская «наговорила гадостей» о поп-короле, за что тот потребовал компенсацию в 10 млн рублей.

Речь шла об интервью Успенской для шоу журналистки Алены Блин, которое вышло еще в 2023 году. Во время беседы певица назвала Киркорова женоненавистником, а также обвинила во лжи. Эти слова прозвучали в контексте скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым, который, по словам артистки, сделал ей неудачную операцию. Киркоров полагает, что ряд заявлений Успенской порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

Защитница певицы Елена Сенина в интервью Telegram-каналу «Светский хроник» назвала сумму иска неуместной. По ее словам, размер компенсации в размере 10 млн рублей истец затрудняется обосновать. Добровинский сообщил, что в суде защитник Успенской попросила перенести слушание из-за неготовности к нему, однако суд провел заседание.

После этого Успенская в своих социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки. Артистка выразила удивление, что исполнитель не изменил свое поведение после «голой» вечеринки, и уточнила, точно ли он живет в России, а не на Марсе. Также королева шансона призвала народного артиста спуститься к народу.

«Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи, я тебе дам. В той обстановке, когда наша страна борется в СВО, когда МРОТ в России составляет 19 242 рубля, когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: „Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы?“ Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны!» — высказалась Успенская.

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