Адвокат Успенской назвала неуместным иск Киркорова на 10 млн рублей В Москве начался суд Киркорова и назвавшей его женоненавистником Успенской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В Москве начался суд певца Филиппа Киркорова и его коллеги Любови Успенской, о чем сообщил в Telegram-канале адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Успенская «наговорила гадостей про Киркорова», за что он потребовал компенсацию в 10 млн рублей. Защитница певицы Елена Сенина в интервью Telegram-каналу «Светский хроник» назвала сумму иска неуместной.

Позиция истца в том, что Киркоров обладает безупречной репутацией в обществе, мы намерены это опровергнуть, в том числе материалами из СМИ. Киркоров требует компенсацию в 10 млн рублей, но чем обоснована сумма, затрудняется ответить. Считаем, что это как минимум неуместно, — заявила Сенина.

Добровинский также сообщил, что в суде Сенина попросила перенести слушание из-за неготовности к нему, но суд провел заседание. Следующее слушание дела назначено на 6 июня.

Ранее Филипп Киркоров назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница приняла такие подарки за должное и стала «попрошайничать».