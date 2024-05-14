Филипп Киркоров: последние новости 14 мая, суд с Успенской, вето Поплавской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист РФ Филипп Киркоров судится с королевой шансона Любовью Успенской, а Яна Поплавская добилась отмены показа очередного выпуска шоу «Звезды» с участием музыканта. Какие последние новости о певце известны сегодня?

Из-за чего судятся Успенская и Киркоров

13 мая в Москве начался суд двух артистов. Адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал, что причиной разбирательств стало то, что Успенская «наговорила гадостей» о поп-короле, за что тот потребовал компенсацию в 10 млн рублей.

Поводом для разбирательства в суде стало интервью Успенской для шоу журналистки Алены Блин, которое вышло еще в 2023 году. Во время беседы певица назвала Киркорова женоненавистником, а также обвинила во лжи. Эти слова прозвучали в контексте скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым, который, по словам артистки, сделал ей неудачную операцию. Киркоров полагает, что ряд заявлений Успенской порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

Защитница певицы Елена Сенина в интервью Telegram-каналу «Светский хроник» назвала сумму иска неуместной. По ее словам, размер компенсации в размере 10 млн рублей истец затрудняется обосновать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

«Позиция моей доверительницы заключается в том, что иск она не признает, считает, что в наше время он является неуместным. Просить 10 миллионов за какие-то фразы тогда, когда за увечья и гибель героев СВО выплачивается меньшая сумма, а минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 тысяч рублей, просто неприлично. Также после „голой вечеринки“ в СМИ появилась информация о том, что Киркоров перевел жителям Белгородской области всего лишь пять миллионов рублей. Есть понятие соразмерности. Сегодня в суде выступал молодой коллега Добровинского (почему-то сам адвокат не выступал, хотя в зале присутствовал), говорил о том, что у Киркорова „устойчивая, безупречная, положительная репутация в российском обществе“. Этот довод мы намерены опровергнуть и принести на следующее судебное заседание доказательства обратного», — заявила Сенина.

Добровинский сообщил, что в суде защитник Успенской попросила перенести слушание из-за неготовности к нему, однако суд провел заседание. Следующее слушание дела назначено на 6 июня.

«Сегодня было первое слушание по делу Филиппа Киркорова против Любы Успенской. То, что говорила представительница американской гражданки Успенской на протяжении нескольких месяцев по поводу того, что суд с Киркоровым ее доверителя не интересует и ходить на суд никто не собирается, оказалось ложью — Елена Сенина пришла сегодня на суд и заявила, что к суду не подготовлена. Просила перенести слушание, но суд выслушал и начал заседание», — сообщил Добровинский в беседе с KP.RU.

После этого Успенская в своих социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки. Артистка выразила удивление, что исполнитель не изменил свое поведение после «голой» вечеринки, и уточнила, точно ли он живет в России, а не на Марсе. Также королева шансона призвала народного артиста спуститься к народу.

«Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи, я тебе дам. В той обстановке, когда наша страна борется в СВО, когда МРОТ в России составляет 19 242 рубля, когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: „Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы?“. Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны!» — высказалась Успенская.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Любовь Успенская

Почему отменили показ «Звезд» с Киркоровым

Издание «Царьград» сообщило, что после возмущения актрисы Яны Поплавской телеканал НТВ отменил показ очередного выпуска шоу «Звезды». Ей не понравились разборки между Киркоровым и шоуменом Александром Реввой, которые пустили в эфир.

«Я не хочу и не буду в эфире канала, который собрал в своем эфире короля пернатых, пирожка — предателя Донбасса и певицы — любительницы показать трусы. Причем анонсы этого дерьма нам суют в глаза каждые 10 минут в рекламных блоках и межпрограммке», — возмущалась артистка.

Поплавская заявила, что испытывает отвращение, глядя на подобных персонажей на федеральных каналах. Ее мнение, как отмечает «Царьград», поддержали журналист Роман Голованов и публицист Михаил Шахназаров. После этого выпуск «Звезд» убрали из сетки вещания.

«Рано говорить, что нас услышали. Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение», — заявила Поплавская.

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