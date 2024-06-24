«Пусть не завидуют»: сколько заработают Лепс, Валерия и Жуков этим летом

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Григорий Лепс, Валерия, Сергей Жуков

Певец Филипп Киркоров заявил, что отказался от концертов на юге России этим летом. Он будет сниматься в одном фильме с комиком Денисом Дороховым. Каждый июнь начинается летний чес и продолжается до конца бархатного сезона. Сколько звезды зарабатывают за эти месяцы, какие места самые хлебные и кто из артистов активно трудится в это время — в материале NEWS.ru.

Лепс будет петь все лето, Стас Михайлов даст большой концерт

Григорий Лепс будет выступать летом почти каждую неделю. У артиста достаточно плотный график: в июле он даст концерты в Анапе, Сочи, турецком Белеке, а день рождения отметит трехчасовым концертом в Москве на «Live Арене». В августе Лепс выступит в Геленджике, Ростове-на-Дону, Воронеже и на Роза Хуторе.

Цены билетов на выступления Лепса начинаются от 3,5 тысячи рублей, самые дорогие стоят по 60–70 тысяч рублей на его сольник в Москве — за эти деньги зритель сможет увидеть звезду близко, из второго ряда.

В рамках большого юбилейного тура «55» в июне Стас Михайлов выступит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге вместимостью 12 тысяч мест.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Григорий Лепс

На каких российских курортах зарабатывают звезды

Одно из самых популярных направлений летнего чеса у звезд — курорты Краснодарского края. Например, в Сочи выступят Алексей Чумаков, Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха, Хабиб, Аmirchik, Ева Власова, Ирина Круг, Дима Билан, Наташа Королева, Линда, Кай Метов, Владимир Винокур, Варвара Щербакова, Виктория Складчикова, Иван Абрамов.

В Ялту приезжает не так много звезд. В городе проходят вечера классической музыки и показывают антрепризные спектакли. Концертный директор, промоутер Сергей Лавров рассказал NEWS.ru, что в прошлые годы звезды любили работать летом на Таманском полуострове.

«Раньше, еще года три-четыре назад, артисты работали с удовольствием в Крыму. Не знаю, может быть, волнуются по поводу безопасности, но насколько понимаю, и отдыхающие сейчас едут больше в Краснодарский край», — предположил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

Промоутер отметил, что на большой площадке — в ледовом дворце «Айсберг», рассчитанном на 12 тысяч зрителей, выступят Anna Asti, Баста и группа «Руки Вверх!», им под силу собрать на свои выступления столько народа.

«Не забывайте, что это и артисты большие. Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!» стал одним из самых «собираемых артистов» страны, он и «Лужники» собирает. Раньше говорили про Пугачеву, что после ее концертов остается «выжженная земля», сейчас так говорят про Жукова», — сказал Лавров.

Еще одно популярное направление, куда летом едут работать звезды, это курортный Светлогорск в Калининградской области. Олег Газманов даст два концерта в «Янтарь Холле». Летом в Светлогорске также ждут SHAMAN, Вячеслава Бутусова и Сосо Павлиашвили. Ольга Бузова приедет в город со спектаклем «Мужчина нарасхват».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Жуков

Сколько звезды зарабатывают на летних концертах

Лавров объяснил, что летние заработки звезд в курортных городах не стоит сравнивать с суммами, которые они получают за новогодние корпоративы и выступления на открытых площадках в дни города и в праздники. По его словам, за корпоративы звезды первой величины получают €50–60 тысяч, за концерты на Дне города — €100 тысяч. По сравнению с этим летний чес — крохи.

«Аренда зала — это огромная часть расходов. КЗ „Фестивальный“ в Сочи сейчас стоит полмиллиона рублей. Надо дать рекламу — поставить билборды. Повесить растяжку, дать анонсы на радио — это уже под миллион. В „Фестивальном“ нет ни звука, ни света, и технический райдер стоит от 300 до 500 тыс. рублей.

Надо купить авиабилеты до Сочи и обратно, это минимум 20 тыс. рублей на человека, в коллективах у артистов по 10–15 человек, то есть это 400 тысяч рублей. Нужно заплатить за гостиницу, обеды, аренду автомобиля для артиста и автобуса для группы. Процент кассирам от сборов составляет 10–15%», — перечислил потери выступающих Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

По данным промоутера, средняя цена за билет — 3,5–4 тысячи рублей, валовый (общий сбор) примерно 3 млн рублей, на руки артисты получают на небольших площадках в лучшем случае по миллиону рублей.

«Еще свои три копейки должен получить организатор, и получается, что многие работают за 600–700 тысяч рублей. Многие работают только для того, чтобы прокормить своих музыкантов летом. Там небольшие деньги, так что пусть народ не завидует и живет спокойно», — сказал Лавров.

По словам промоутера, Жуков, Баста и другие звезды, кто выступает на мегаплощадках, могут «поднять» за одно выступление и семь миллионов рублей, но у них будет оно лишь одно за сезон.

Что поменялось в летних заработках звезд за последние годы

Один из плюсов Краснодарского края — летом публика там состоит из отдыхающих и меняется примерно каждые две недели, поэтому через 14 дней артист, который уже выступал на одной из площадок, может вновь собрать зал: на его концерт придут новые зрители.

Из-за трудностей с оформлением виз в Европу, роста цен и отсутствия прямых рейсов во многие страны все больше россиян едут в отпуск на юг РФ. Артистов, наоборот, стало меньше.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Василий Вакуленко (Баста)

«Сейчас много запрещенных артистов, которых брать никуда нельзя, хотя говорят, что такого списка нет. Многие артисты, которые собирали залы, уехали. Был период, когда нельзя было приглашать участников „голой“ вечеринки», — объяснил Лавров.

Выгоднее ли петь на турецких курортах, чем на российских

В конце мая певица Валерия выступила с концертом в пятизвездочном отеле Белека, в июле в другом люксовом отделе того же курорта будет петь Лепс.

«В Турции выступать немного выгоднее, чем в Сочи. За выступление платят €20–30 тыс. При этом турецкие отели дают возможность артистам бесплатно отдохнуть у себя неделю», — объяснил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Валерия

Формально гости отеля ничего не платят за то, чтобы послушать звезду, входных билетов на мероприятие для «чужих» туристов нет. Однако эта цена включена в стоимость проживания в период, когда будет концерт артиста.

Российских певцов приглашают выступить перед туристами из РФ не только в Белеке, где расположено много дорогих пятизвездочных отелей, но и на других курортах. В июле 2023 года Инстасамка выступала в клубе Кемера.

Почему Киркоров не любит летние гастроли

У одних артистов летом много работы, они постоянно гастролируют по югу, другие дают один-два концерта и все.

«Раньше Филипп Киркоров не вылезал с гастролей. У него не было семьи и детей, с Пугачевой он развелся, никто его дома не ждал, а сегодня все по-другому», — объяснил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Промоутер привел и другой пример. Певица Валерия выступает с 1994 года, по мнению Лаврова, она устала от поездок и гастролей, поэтому редко выступает. «А кто еще не наигрался, не устал, ездят с гастролями часто», — резюмировал Лавров.

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