Канделаки раскритиковала Тарасова за интервью о Бузовой

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Известная фигуристка и гражданская жена Никиты Джигурды Марина Анисина в настоящее время находится с детьми в самоизоляции во Франции. Она сообщила, что недавно ей позвонили с российского телевидения и предложили за деньги рассказать в ток-шоу, как она или её дети заразились коронавирусом.

С телевидения звонили и предлагали, чтобы я соврала, что заболела коронавирусом. Или кто-то из детей моих заболел. Сериал они хотели такой делать, — рассказала KP.RU Анисина. Фигуристку это предложение очень...