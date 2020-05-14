Тарасов назвал истинную причину развода с Бузовой

https://static.news.ru/photo/c8e08be0-95d6-11ea-8092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футболист Дмитрий Тарасов назвал главную причину развода с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, препятствием их браку стало нежелание той иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью.

Об этом он рассказал на шоу «Алёна, блин!». Футболист признался, что на словах его бывшая давала согласие на пополнение, но всё её поведение говорило об обратном.

Я сказал Оле: «Как насчет детей?» Она ответила: «Да ты что, дети — это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу». А я только оттуда. Говорю: «Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь, не люблю я этих пышных свадеб». Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки, — вспомнил он.

В упрёк бывшей супруге спортсмен ставит и её увлечение работой.

Проходит время, я вижу, что у неё в голове какие-то проекты, работа одна, не было такого, что она говорила «хочу детей», — рассказал Тарасов.

По его словам, они пытались завести ребёнка около двух лет. Спортсмен даже специально прошёл обследование, чтобы доказать своей избраннице, что здоров и у него нет бесплодия.

У неё были мелкие проблемы какие-то, но мы их решали — операции, гормоны. Опять не получается. Тогда я начал подозревать, что она просто не хочет — неважно, не готова или от меня не хочет, — заключил Тарасов.

Пара окончательно рассталась в конце 2016 года после четырёх лет брака. Вскоре Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Она родила ему двух дочерей.

При этом Ольга Бузова долгое время не могла найти свою вторую половинку. Однако в прошлом году всё изменилось. Она закрутила роман с рэпером и блогером Давидом Манукяном.

Ранее NEWS.ru писал, что рэпер Баста попросил Манукяна оценить секс с Бузовой. Тот заявил, что его возлюбленная сверхзажигательна в постели, и присвоил ей высший балл.