Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой

https://static.news.ru/photo/ab06ca6e-7f40-11ea-8165-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dava_mtv

Популярный блогер Давид Манукян стал новым гостем YouTube-шоу Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста.

Рэпер решил затронуть интимную сторону жизни своего гостя. Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.

Она сверхзажигалка... Максимально... Из всех женщин она самая-самая. Для меня она «десятка». Это однозначно, — отметил Манукян.

По его словам, отношения с телеведущей «Дома-2» для него бесценны.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.