Бузова и Манукян сняли забавный ролик про самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/b0158b7a-76ae-11ea-a1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dava_mtv

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сняли забавный ролик, в котором они показали типичную влюблённую пару, находящуюся на карантине.

Ведущая «Дома-2» опубликовала ролик в своём Instagram. Звёздная пара обедает на кухне. Артистка начала переживать из-за того, что на часах всего два, а едят они уже в шестой раз. Манукян заметил, что так можно, если пропускаешь десерт. Этот ответ устроил светскую львицу, и они продолжили уплетать сырники.

Как писал NEWS.ru, актёр Дмитрий Певцов, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвал россиян не бояться никаких болезней. Он напомнил, что Россию не смогли одолеть Золотая Орда, фашистская Германия и другие. Поэтому мы можем не переживать из-за какого-то вируса.