Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 17:47

Ивлеева устроила мужу шикарное свидание в Янтарной комнате Эрмитажа

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анастасия Ивлеева и ее муж предприниматель Филипп Бегак устроили свидание в Янтарной комнате государственного Эрмитажа, об этом стало известно из Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушки. В окружении уникального интерьера супруги станцевали медленный танец под аккомпанемент флейтиста.

Вот такое свидание мы уважаем! Закрытый Екатерининский, Янтарная комната, флейтист и медлячок, — написала Ивлеева.

Ранее пользователи Сети заявили, что Ивлеева скопировала свое шоу «Чегеря» с британской программы «Ферма Кларксона». Пользовательница по имени Гульнара заметила схожесть видео вплоть до кадров.

Кроме того, знаменитость представила новый выпуск YouTube-шоу «Чегеря», снятый на ферме мужа в Брянской области, в котором она показала сельские будни, работу на пасеке и приготовление продуктов, а вечером супруги устроили романтическое свидание на воде. К молодоженам также приехала племянница Ксения — ее Ивлеева тоже познакомила с хозяйством.

Анастасия Ивлеева
свидания
шоу-бизнес
пары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями в Горловке
Более 600 машин попали в пробку на подъезде к Крымскому мосту
В посольстве не подтвердили гибель россиян при землетрясении на Филиппинах
Мемуары Столтенберга раскрыли конфликт политика с Меркель
Ивлеева устроила мужу шикарное свидание в Янтарной комнате Эрмитажа
Генерал объяснил, чем занимались ликвидированные британцы на НПЗ в Чугуеве
Секреты идеального брусничного повидла из 3 ингредиентов
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Юная россиянка убила младенца и выбросила на улицу: что известно, причины
Нарышкин связал качество преподавания истории с будущим России
Стало известно о ликвидации оперативных группировок ВСУ
В Госдуме резко ответили на статью Zeit об увлечении Асада
Мужчину зарезали в церкви, когда он пришел проститься с погибшим крестником
Байден начал курс лучевой терапии из-за рака простаты
Белгородец погиб в результате атаки дрона ВСУ
Стало известно, в каких странах прекратят работу телеканалы MTV
Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп
Зеленский обсудил с Трампом новые меры поддержки Украины
Стало известно о задержании высокопоставленного краснодарского чиновника
Над бункером Зеленского нависла угроза: новости СВО к вечеру 11 октября
Дальше
Самое популярное
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.