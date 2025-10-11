Ивлеева устроила мужу шикарное свидание в Янтарной комнате Эрмитажа

Телеведущая Анастасия Ивлеева и ее муж предприниматель Филипп Бегак устроили свидание в Янтарной комнате государственного Эрмитажа, об этом стало известно из Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушки. В окружении уникального интерьера супруги станцевали медленный танец под аккомпанемент флейтиста.

Вот такое свидание мы уважаем! Закрытый Екатерининский, Янтарная комната, флейтист и медлячок, — написала Ивлеева.

Ранее пользователи Сети заявили, что Ивлеева скопировала свое шоу «Чегеря» с британской программы «Ферма Кларксона». Пользовательница по имени Гульнара заметила схожесть видео вплоть до кадров.

Кроме того, знаменитость представила новый выпуск YouTube-шоу «Чегеря», снятый на ферме мужа в Брянской области, в котором она показала сельские будни, работу на пасеке и приготовление продуктов, а вечером супруги устроили романтическое свидание на воде. К молодоженам также приехала племянница Ксения — ее Ивлеева тоже познакомила с хозяйством.