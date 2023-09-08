Инстасамка показала свой холодильник, в котором появилась черная плесень

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Российская поп-певица Instasamka (Дарья Зотеева) опубликовала в своем Telegram-канале фотографию холодильника в квартире в Дубае — его никто не открывал несколько месяцев, из-за чего там появилась черная плесень и насекомые. Некоторые пользователи предположили в комментариях, что черный налет может быть грибком.

Нас не было в квартире в Дубае несколько месяцев. Моя помощница сейчас там, и смотрите, что скинула, — написала певица.

В комментариях подписчики также написали, что в дубайской квартире или технике, которыми не пользуются ежедневно, заводятся муравьи.

Весной Instasamka уехала в Дубай после блокировки счетов в РФ — сообщалось, что она попала в список МВД на проверку по факту неуплаты налогов и отмывания денег. Девушка выкладывала пост, в котором аккуратно намекнула на сложности в работе в России.

Исполнительница с грустью сообщила, что будет скучать по Москве и родным, оставшимся стране. Тогда же рэперша писала, что ей нравятся Эмираты, поскольку там «крутые дома, бассейн, солнце, тренировки во дворе, Nike, гриль, TikTok».

В конце мая Instasamka встретилась с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной и обсудила с ней свое творчество. Мизулина также встретилась с рэп-исполнительницей Hofmannita (Анна Михеева).