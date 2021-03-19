Ида Галич эмоционально ответила на слухи об изменах мужа

https://static.news.ru/photo/a6364820-88cc-11eb-96ad-96000091f725_660.jpg Фото: galichida/instagram.com

Блогерша и телеведущая Ида Галич эмоционально отреагировала на слухи об изменах своего мужа. В микроблоге девушка дала отпор всем домыслам на эту тему.

Мой муж никогда мне не изменял. А я никогда не изменяла ему. Не додумывайте, пожалуйста! — попросила знаменитость поклонников в сторис своего Instagram-аккаунта.

Блогер отметила, что бракоразводный процесс на текущий день ещё продолжается. Она пояснила, что на это потребуется примерно два месяца.

Галич добавила, что также решает вопрос о смене фамилии обратно на девичью. При заключении брака Галич взяла фамилию мужа (Басиева).

Для Аланчика это был принципиальный момент. Ну а я хотела, чтобы муж чувствовал себя главой семьи, — подчеркнула знаменитость. Стоит заметить, что в её профиле в соцсети фамилия Басиева больше не фигурирует.

Напомним, заявление о разводе Галич и Басиева поступило в участок мирового судьи. Это говорит о том, что пара не намерена делить имущество или вести тяжбу из-за алиментов. Певица говорит о своём будущем бывшем муже только хорошее и считает, что отношения родителей не должны сказываться на ребёнке. Сын после развода останется с мамой.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер и певица Ида Галич несколько месяцев назад объявила о решении расстаться с отцом своего ребёнка Аланом Басиевым. Паре удалось сохранить дружеские отношения, но девушка призналась, что всё равно очень страдает из-за предстоящего развода.