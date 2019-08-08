https://static.news.ru/photo/0ff30e94-b9dd-11e9-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юморист Максим Галкин заявил, что американская певица Барбара Стрейзанд скопировала образ его супруги — Аллы Пугачёвой.

Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад, — написал артист в Instagram.

Он отметил, что образ Пугачёвой, который она использовала 20 лет назад, дошёл до мировых звёзд.

Ранее, как писал News.ru, юморист опубликовал трогательное фото, на котором его дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения. Пользователи сразу отметили, что девочка растёт не только артистичной, но и очень нежной и милой.