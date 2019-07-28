https://static.news.ru/photo/09131f48-b13a-11e9-a341-fa163e074e61_1024.jpg Фото: maxgalkinru/Instagram

Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.

Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу, — написал юморист в Instagram.

Пользователи сразу отметили, что девочка растёт не только артистичной, но и очень нежной и милой.

Как ранее писал News.ru, Галкин повеселил своих поклонников шуточным видеороликом, на котором его 70-летняя супруга — певица Алла Пугачёва — вместе с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле решают, на какую дискотеку им отправиться, чтобы встретить мужчин постарше.