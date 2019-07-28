Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу, — написал юморист в Instagram.
Пользователи сразу отметили, что девочка растёт не только артистичной, но и очень нежной и милой.
Как ранее писал News.ru, Галкин повеселил своих поклонников шуточным видеороликом, на котором его 70-летняя супруга — певица Алла Пугачёва — вместе с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле решают, на какую дискотеку им отправиться, чтобы встретить мужчин постарше.