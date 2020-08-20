Фестиваль «Короче» съедает миллионы из бюджета

Фестиваль короткометражного кино «Короче» в этом году не состоится в своём привычном формате, а переместится в онлайн. В 2019-м он прошёл в Калининграде с 16 по 18 августа. Тогда многим гостям мероприятие запомнилось некорректной организацией, отпугивающей зрителей. Да и огромные траты на него, по мнению экспертов, не оправдываются. Иными словами, такой фестиваль для Калининграда — обуза. NEWS.ru разбирался, почему.

Бюджет фестиваля «Короче» никогда публично не раскрывался. До 2018 года деньги на него изыскивал лично Станислав Воскресенский, работавший заместителем полпреда президента РФ в Северно-Западном федеральном округе, энтузиаст документального и короткометражного кино. В 2018-м он стал губернатором Ивановской области и прекратил заниматься фестивалем, из-за чего его существование оказалось под вопросом.

Однако проведение мероприятия полностью или частично было оплачено из бюджета Калининградской области — один из тендеров удалось найти. Победителем конкурса тогда стало московское ООО «ТЦ «АртШоу». Начальная цена контракта была сформирована исходя из среднего значения стоимости услуг по организации и проведению кинофестиваля короткометражного кино и составляла 8 млн рублей с учётом всех расходов, страхования, а также налогов, сборов и других обязательных платежей.

И здесь важно подчеркнуть, что это мероприятие, проводимое с таким размахом, никогда не организовывалось для самих калининградцев, а вот деньги на него тратились именно из бюджета города.

Вместе с тем больше госзакупок по организации фестиваля не проводилось. Однако на его сайте в числе партнёров и по сей день, не считая портала «Кинопоиск», указаны только бюджетные структуры, — правительство Калининградской области, Минкультуры РФ и государственное АНО (автономная некоммерческая организация) «Фестивальная дирекция».

Теневые траты

Как удалось выяснить NEWS.ru, реальные деньги на проведение фестиваля со временем могли уйти в «тень». Дело в том, что соорганизатор «Короче» — АНО «Фестивальная дирекция». Она была создана региональным Минкультом для того, чтобы, по словам чиновников, «ведомство перестало выполнять функции ивент-агентства». АНО выделяются деньги из областного бюджета, которые она тратит на культурные мероприятия по своему усмотрению. В прошлом году объём финансирования структуры составил 86,5 млн рублей. Из них 12 млн потратили на содержание «Фестивальной дирекции», остальные деньги пошли на поддержку фестивалей и праздников.

Вскоре после создания АНО у местных журналистов появилось к ней много вопросов. В частности, было не до конца ясно, зачем её создавать, если организацией мероприятий может заниматься Минкультуры, при этом более прозрачно. АНО ещё не начала работать, как возникли проблемы — выяснилось, что областное правительство не имеет права её регистрировать. Поэтому потребовалось внесение соответствующей законодательной инициативы в Думу. Также любопытным фактом является то, что в официальной выписке налоговых органов отсутствовали учредители организации. Позже они были добавлены.

Журналист «Нового Калининграда» Вадим Хлебников считает, что подобного рода организация — «прокладка, позволяющая осваивать бюджетные деньги на организации культурных мероприятий».

АНО — это идеальная форма деятельности, чтобы бюджетные деньги больше никому не показывать. Отчётность у них отсутствует. Точнее, она есть, но «минюстовская» — сколько ушло денег и сколько было потрачено на фестивальные нужды. Какие именно средства и куда уходят — неясно. Бюджетные учреждения должны делать госзакупки, а эти госзакупку делать не должны. Вадим Хлебников журналист «Нового Калининграда» журналист «Нового Калининграда»

«Фестивальная дирекция» была создана потому, что это очень удобно — так у тебя конкурсы, ограничения, правила закупки, а с АНО кому хочешь — тому и даёшь деньги. И это удобно, прежде всего, для чиновников. Таким образом обойти законодательство было весьма легко — выделить для АНО транш в 100 млн рублей из областного бюджета, который будет поддержан депутатами.

По словам Хлебникова, в этом году организации дали столько же денег, сколько и в прошлом, хотя фестивали из-за коронавируса толком не проводятся.

На сайте «Фестивальной дирекции» отсутствует подробный отчёт о тратах за 2019 год. Сказано только, что организация израсходовала 127 млн рублей. Из них 83,5 млн потрачено на проведение массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей, а 30,6 млн ушло на «реализацию творческих проектов» в виде «поддержки всероссийских/международных театральных фестивалей и выставок в Северо-Западном федеральном округе». Остальные деньги — содержание «Фестивальной дирекции».

NEWS.ru обратился в АНО с просьбой рассказать, какие средства были потрачены на фестиваль «Короче», но не получил ответ к моменту выхода статьи.

Выгодно ли экономически?

Можно коротко и ёмко ответить на этот вопрос одним словом — нет. Это ненужная финансовая нагрузка на регион. А с учётом посредственной организации на выходе получаем довольно сырой продукт, да к тому же ещё и за непомерную переплату.

В качестве примера можно провести параллель с другим проектом, переместившимся из Юрмалы в калининградский Светлогорск — «Голосящим КиВиНом». Звёздное жюри, популярные команды и трансляция по Первому каналу прибавляют ему по сравнению с «Короче» множество плюсов.

И за проведение такого мероприятия Светлогорску пришлось побороться, потому что это был не только вопрос престижа. Это долгосрочное сотрудничество и визитная карточка города, так как событие такого масштаба ждут и на него съезжаются любители юмора со всех городов России. К тому же зрители могут спокойно купить на «КиВиН» билеты и принять в нём участие.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин высказал мнение, что если власти нужно какое-то массовое мероприятие, то она его проводит. Как, например, в случае с различными массовыми мероприятиями в той же столице — всякие марафоны и прочее. А если ей это особо не нужно, как с «Короче», то и нет особого энтузиазма со стороны чиновников-организаторов.

Не то чтобы они запрещали, нет. Просто если власти нужно провести мероприятие по той или иной причине, то все карантинные меры идут побоку. Если не нужно, тогда, как говорится, возможны варианты. С точки зрения денег — то же самое. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Получается, что на уровне российской власти пришло понимание ненужности подобных мероприятий сейчас как с точки зрелищности, так и в экономическом плане. Раскидываться деньгами в настоящее время было бы слишком опрометчивым шагом.

Вопрос, стоит ли вообще проводить такие дорогостоящие мероприятия, если за внешним лоском таится негатив и как минимум испорченное настроение, назрел уже давно. Напомним, прошлая организация, по мнению посетителей фестиваля, не оправдала ожиданий. В частности, тогда продвижением кинофестиваля и непосредственной аккредитацией на «Короче» занималась компания Movie Mover.

Учитывая все деньги, которые тратятся на попытку быть похожими на «Кинотавр» или ММКФ, выделяемые средства логичнее было бы потратить более рационально. Многие специалисты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что региону такое мероприятие не нужно.

Работники кинематографической отрасли, в том числе лауреаты многочисленных кинофестивалей, тоже высказали своё мнение относительно калининградской площадки. Так, известный режиссёр Арман Ерицян отметил, что впервые слышит о фестивале «Короче». Его московская коллега Анна Моисеенко отметила, что почти ничего не знает про это мероприятие и не знакома с его устроителями.

Вообще почти все региональные фестивали так или иначе связаны с местными властями и, увы, чаще всего к ним много вопросов. Анна Моисеенко режиссёр режиссёр

Российско-азербайджанский кинематографист Родион Исмаилов в беседе с NEWS.ru отметил, что фестиваль более известен молодым людям и студентам, снимающим короткометражки, а широкий круг, конечно, ничего о нём не знает.

С ним согласен режиссёр и директор Красноярской киностудии Александр Калашников. По его словам, коротким метром он не занимается, поскольку ему «интересна история человека, наблюдение за ним, а это не укладывается в рамки короткого метра документального кино».

Кинопродюсер из Эстонии Максим Туула признался, что ни разу не был на «Короче». Отвечая на вопрос о том, почему региональные власти активно пиарятся на фоне этого фестиваля, он сообщил, что это привычная практика. Однако она, как правило, «не мешает показывать в программе вполне провокационные и нестандартные фильмы».

Сложности организации

Как пояснил NEWS.ru генеральный продюсер IX Российского фестиваля короткометражного кино KONIK FILM FESTIVAL 2020 Андрей Золотуха, как и в любой организационной деятельности, возникают определённые сложности и непредвиденные ситуации.

Например, в этом году мы все столкнулись с эпидемией и ограничительными мерами. Фильмы не могли вовремя получить прокатные удостоверения. Любые сложности, возникающие при организации, добавляют опыта и делают нас сильнее. Андрей Золотуха генеральный продюсер фестиваля короткометражного кино KONIK FILM FESTIVAL генеральный продюсер фестиваля короткометражного кино KONIK FILM FESTIVAL

Однако могут ли региональные кинофестивали достичь международного уровня? И в чём их основные проблемы? Теоретически такая возможность есть у всех, но на практике можно столкнуться с массой факторов: финансирование, транспортная доступность, наличие оборудованных площадок, инфраструктура для времяпрепровождения гостей и организации ивентов, освещение в международных СМИ и т.д.

Организовать фестиваль международного уровня — это огромная ответственность перед мировым киносообществом, начиная от выбора кинолент и заканчивая комфортным пребывания каждого гостя, считает Золотуха.

Но, как ни крути, любое массовое мероприятие затратно. И некоторые фестивали не окупаются, в итоге регион проведения терпит убытки и испытывает излишнюю финансовую нагрузку. Поэтому прибыль не может быть сформирована от продажи билетов. Что же касается спонсорства и использования кинофестиваля в качестве рекламной площадки, то это вполне реально.

Дополнительные инвестиции требуются значительной части кинофестивалей в России, поскольку в силу многих причин они не получают деньги от рекламы. Из-за отсутствия полноценного финансирования многим кинофестивалям, к сожалению, не удаётся показать достойный уровень мероприятия, даже несмотря на высокий уровень организаторов и интересную программу.

Короткометражки — неокупаемое кино

Короткометражное кино — жанр, конечно, специфический, и выводить его под многодневный фестиваль — затея явно непродуманная. Серьёзно такое кино у нас пока массовый зритель воспринимать не может, поэтому оно и останется в некотором роде андерграундом.

По мнению кинокритика Сергея Кудрявцева, российский зритель особого интереса к короткометражному кино не проявляет. Это, скорее, особые любители кино, которые им интересуются.

Естественно, это локальная, маленькая аудитория. Она не может быть большой по определению. Даже когда делают альманахи несколько режиссёров, как правило, у них нет большой аудитории. Это не может привлекать широкую публику. Не тот жанр, не тот формат. Также и с короткометражками. Сергей Кудрявцев кинокритик кинокритик

Вместе с тем он считает, что короткометражку снять легче, чем полный метр. В итоге любой желающий может это сделать за минимум средств.

Зачем нужен онлайн?

Киноактёр Евгений Гришковец считает, что фестиваль — это не только развлекательное, а скорее, даже рабочее мероприятие. В этой связи онлайн-фестиваль как такового смысла не имеет.

Как развлекательное мероприятие — точно. Фестиваль помимо рабочей составляющей должен иметь праздничную. Если не будет праздника, значит, не будет и фестиваля в этом смысле. Это будет что-то другое, но не фестиваль. Конференция, симпозиум. Что-то такое. Я противник ведения каких-либо онлайн-историй просто как таковых. Евгений Гришковец киноактёр киноактёр

Таким образом, теряется самое главное — специфика. Широкая публика не увидит реального присутствия и решений жюри, а авторы фильмов не хотят работать для жюри, им надо, чтобы на их фильмы пришли зрители.

Но, с другой стороны, если мероприятие не пользуется успехом, то вариант заткнуть его в онлайн, чтобы скрыть от глаз широкой публики, вполне себя оправдывает. Так, киновед Александр Шпагин подчеркнул, что было бы логично все фестивали короткометражек перенести в онлайн-формат.

Это такой жанр, его легче воспринимать у себя дома, нежели в зале перед экраном. Почему зритель не очень любит короткометражное кино и почему оно проваливается? Потому что настраиваешься на определённых героев, они только входят в картину, а она уже — бах, и закончилась. И нужно входить в новую, переформатироваться. Это не очень приятно. Александр Шпагин киновед и кинокритик киновед и кинокритик

Выходит, что человек не получает удовольствие, причём чисто подсознательно. Поэтому, считает кинокритик, эксперимент по переводу короткометражек в онлайн должен продолжиться.

Над материалом также работали Артём Александров и Антон Касс.