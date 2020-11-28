Федункив рассказала о случайном попадании в толпу в нижнем белье

https://static.news.ru/photo/36358f72-3165-11eb-ab4b-fa163e074e61_660.jpg Марина Федункив Фото: marina_phedunkiv/instagram.com

Российская комедийная актриса Марина Федункив во время разговора с журналистами вспомнила несколько курьёзов, которые приключились с ней на отдыхе в те времена, когда государственные границы ещё были открыты, а о надвигающейся пандемии коронавируса никто не знал.

Артистка рассказала, как отправилась с друзьями на Маврикию. Отдыхающие группой отправились на отдалённый пляж, который, как предполагалось, должен был быть абсолютно пустым. Однако вместе с Федункив и её друзей на месте была ещё одна компания. К великому сожалению для актрисы, другие туристы тоже оказались русскими.

Федункив моментально узнали и тут же затребовали фото. После совместного снимка, вспомнила юмористка, новые друзья продолжали фотографировать её всякий раз при заходе в воду или выходе из воды.

Однако более неприятный и щекотливый эпизод произошёл вечером. Федункив вышла из номера на террасу, чтобы перекурить, и дверь захлопнулась. Актриса была одета в одну ночную рубашку, которая, по её выражению, была не очень стильной или сексуальной.

В фойе в тот момент было немало людей, они отдыхали, пили шампанское, все — в вечерних туалетах. Смотрели тогда на меня с удивлением и даже подозрительно, — цитирует юмористку РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Марина Федункив, сыгравшая мать Коляна в сериале «Реальные пацаны», раскрыла секрет его успеха. Актриса считает, что каждый может узнать себя в героях картины.