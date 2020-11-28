Федункив рассказала о случайном попадании в толпу в нижнем белье

Российская комедийная актриса Марина Федункив во время разговора с журналистами вспомнила несколько курьёзов, которые приключились с ней на отдыхе в те времена, когда государственные границы ещё были открыты, а о надвигающейся пандемии коронавируса никто не знал.
Артистка рассказала, как отправилась с друзьями на Маврикию. Отдыхающие группой отправились на отдалённый пляж, который, как предполагалось, должен был быть абсолютно пустым. Однако вместе с Федункив и её друзей на месте была ещё одна компания. К великому сожалению для актрисы, другие туристы тоже оказались русскими.
Федункив моментально узнали и тут же затребовали фото. После совместного снимка, вспомнила юмористка, новые друзья продолжали фотографировать её всякий раз при заходе в воду или выходе из воды.
Однако более неприятный и щекотливый эпизод произошёл вечером. Федункив вышла из номера на террасу, чтобы перекурить, и дверь захлопнулась. Актриса была одета в одну ночную рубашку, которая, по её выражению, была не очень стильной или сексуальной.
В фойе в тот момент было немало людей, они отдыхали, пили шампанское, все — в вечерних туалетах. Смотрели тогда на меня с удивлением и даже подозрительно, — цитирует юмористку РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, Марина Федункив, сыгравшая мать Коляна в сериале «Реальные пацаны», раскрыла секрет его успеха. Актриса считает, что каждый может узнать себя в героях картины.