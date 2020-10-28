Федосеева-Шукшина решила развестись с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/e7792cee-194b-11eb-9efa-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: alibasov_nana/instagram.com

82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила расторгнуть брак с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Об этом заявила её адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Вчера Бари Каримович выступил с заявлением, что опять будет разводиться с Лидией Николаевной. Думаю, в этот раз мы его опередим. Он уже повторяется. Имущество Лидии Николаевны, да и её нервная система будут целее, — цитирует адвоката издание StarHit.

Некоторое время назад Алибасов вновь заявил о планах развода с супругой. Он посчитал, что в истории с квартирой его выставили в неприглядном свете. Адвокат Федосеевой-Шукшиной подчеркнула, что если супруги расторгнут брак, тогда 73-летний Алибасов будет исключён из числа наследников.

Скандал между звёздами произошёл из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина в своё время переписала на Алибасова. Продюсер переоформил жилплощадь на помощника Сергея Моцаря. Якобы таким способом он хотел уберечь супругу от козней дочери Ольги. В октябре артистка выиграла суд и вернула квартиру в собственность.

Как писал NEWS.ru, Алибасов заявил, что сын обещал «грохнуть» его из-за завещания. Алибасов-младший оказался недоволен возможностью передачи передачи апартаментов на Арбате супруге по завещанию родителя.