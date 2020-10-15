Бари Алибасов рассказал, что сын обещал его «грохнуть» из-за завещания

https://static.news.ru/photo/9a4cc16a-0ee2-11eb-b439-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что его сын крайне отрицательно отнёсся к возможности передачи апартаментов на Арбате супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной по завещанию родителя.

Об этом Алибасов-старший рассказал в программе «Пусть говорят». Как следует из его завещания, Федосеевой-Шукшиной после смерти создателя группы «На-На» достанется земельный участок на Рублёвке стоимостью $500 тысяч (почти 39 миллионов рублей) и ценные бумаги на сумму около $2 млн(155,2 миллиона рублей), сообщает «ПолитЭксперт».

А вот если бы продюсер переписал на супругу московскую недвижимость в центре, которую оценивают в диапазоне от 75 до 130 миллионов рублей, то Алибасов-младший мог бы «грохнуть» отца. Такова была реакция сына артиста на возможное изменение завещания.

Ранее Федосеева-Шукшина по суду вернула себе право на обладание апартаментами в Новой Москве, которое до этого перешло к её мужу Бари Алибасову.

Как писал NEWS.ru, Бари Алибасов — младший остановил развод своего отца с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Мужчина подчеркнул, что сделал выбор между своей гордостью и счастьем отца в пользу отца, а Федосеева-Шукшина сделала выбор в пользу Алибасова вместо дочери. Алибасов-младший отметил, что отказывается от своей доли наследства в пользу фонда помощи одарённым детям Игоря Сандлера.