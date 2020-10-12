Суд обязал Алибасова вернуть квартиру в новой Москве Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/408475a6-0c85-11eb-8ccd-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Продюсера Бари Алибасова обязали вернуть квартиру в новой Москве актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Такое решение вынес Троицкий районный суд.

Оспорить решение можно в течение 30 дней, и основания для этого есть все. Однако сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова, — сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Жилплощадь стоимостью 10 млн рублей Федосеева-Шукшина подарила мужу в прошлом году, а тот передал её своему концертному директору Сергею Моцарю. Договор дарения актриса подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов и не понимая сути происходящего, объясняла адвокат Федосеевой-Шукшиной. По факту, говорила юрист, Алибасов и Моцарь лишили пожилую женщину её последней собственности.

Актриса и продюсер сейчас находятся в процессе развода, писал NEWS.ru.