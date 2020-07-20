Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова

https://static.news.ru/photo/8c8f5b46-ca6d-11ea-b43a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Ранее актриса подарила её Алибасову, а тот переоформил её на своего помощника. Беседа сторон назначена на 7 августа.

Федосеева пытается признать недействительными две сделки. Первая — по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение, — рассказал «МК» адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов.

По его словам, в аргументах истицы нет конкретики, а общий посыл — некая притворность. Якобы, переоформление квартиры на Алибасова носило договорной характер, что эта сделка была направлена не на отчуждение имущества, а на временное пользование квартирой. А переоформление квартиры на Моцаря преподносится как злоупотребление правом, направленное на усложнение процедуры возврата квартиры.

Я думаю, что при объективном рассмотрении все основания, чтобы в иске было отказано, у нас есть, — заявил адвокат.

Сухов добавил, что в конце августа должен приехать Моцарь, после чего можно будет приступить к рассмотрению дела. По его словам, договор дарения был оформлен и зарегистрирован надлежащим образом. Как Федосеева-Шукшина будет доказывать его незаконность, адвокату не известно.

Как писал NEWS.ru, невестка Бари Алибасова Виолетта Гришина считает, что члены семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной готовы «перегрызть» друг друга за квадратные метры. Жена Алибасова-младшего уверена, что в случае смерти продюсера дети актрисы не упустят возможность заполучить его квартиры. Алибасов-старший является владельцем трёх квартир. Одна из них в равных долях принадлежит отцу и сыну. Вторая записана на Алибасова-младшего, на саму Гришину и их дочь Амелию. Собственником третьей квартиры формально является некий человек, который много лет назад пообещал Алибасову переоформить на него жильё, но почему-то этого не делает. Гришина подтвердила, что Федосеева-Шукшина и Алибасов официально женаты, а это значит, что в случае смерти кого-то одного второму полагается часть имущества, даже если его нет в завещании. Жену Алибасова-младшего больше всего волнует, что на квартиры станут претендовать дети и, возможно, внучка Федосеевой-Шукшиной. Ради квадратных метров, считает Гришина, они «маму родную продадут».