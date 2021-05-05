Фанаты заподозрили Бузову в хайпе на болезни ради подписчиков

https://static.news.ru/photo/1f84dca4-ae21-11eb-9797-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники Ольги Бузовой заподозрили ведущую в том, что она пиарится на болезни ради того, чтобы собрать как можно больше подписчиков. Экс-ведущая «Дома-2» уже сутки не выходит на связь и закрыла Instagram.

Привыкшие видеть десятки постов в день на странице Бузовой подписчики изначально терялись в догадках, а после известия о госпитализации звезды поспешили обвинить её в хайпе ради привлечения новых подписчиков.

«Она аккаунт закрыла вчера, видимо готовилась», «Пытается накрутить опять подписчиков. Видать, не интересна она стала, вот и нужен ажиотаж», «Надеюсь, что госпитализация и операция — не очередной хайп», пишут в комментариях пользователи.

Сомнения подогрела мать телеведущей, которая заявила, что «понятия не имеет» о болезни и госпитализации старшей дочери. Это ещё больше привело поклонников Бузовой в недоумение.

Как сообщалось ранее, пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богословский официально прокомментировал госпитализацию телеведущей. По его словам, Ольга действительно находится в больнице, операция уже проведена.