Фанаты заподозрили Бузову в хайпе на болезни ради подписчиков

Поклонники Ольги Бузовой заподозрили ведущую в том, что она пиарится на болезни ради того, чтобы собрать как можно больше подписчиков. Экс-ведущая «Дома-2» уже сутки не выходит на связь и закрыла Instagram.
Привыкшие видеть десятки постов в день на странице Бузовой подписчики изначально терялись в догадках, а после известия о госпитализации звезды
«Она аккаунт закрыла вчера, видимо готовилась», «Пытается накрутить опять подписчиков. Видать, не интересна она стала, вот и нужен ажиотаж», «Надеюсь, что госпитализация и операция — не очередной хайп», пишут в комментариях пользователи.
Сомнения подогрела мать телеведущей, которая заявила, что «понятия не имеет» о болезни и госпитализации старшей дочери. Это ещё больше привело поклонников Бузовой в недоумение.
Как сообщалось ранее, пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богословский официально прокомментировал госпитализацию телеведущей. По его словам, Ольга действительно находится в больнице, операция уже проведена.