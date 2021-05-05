Директор Бузовой сделал официальное заявление о госпитализации ведущей

https://static.news.ru/photo/6359c8c6-add2-11eb-95b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богословский официально прокомментировал госпитализацию телеведущей. По его словам, Ольга действительно находится в больнице, операция уже проведена, сообщает KP.RU.

Об экстренной госпитализации ведущей стало известно в среду, 5 мая. СМИ сообщили о том, что Бузова прооперирована, что действительно оказалось правдой.

Ольга действительно находится в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за её состоянием следят лучшие врачи, — сказал Богословский в интервью изданию.

Пока причина госпитализации теледивы неизвестна. По некоторым предположениям, могла дать о себе травма, полученная Бузовой во время участия в шоу «Ледниковый период».

Сама телезвезда произошедшее никак не комментирует — она уже больше суток не выходит на связь с фанатами.

Как сообщалось ранее, Ирина Бузова, мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой, заявила, что не владеет никакой информацией о госпитализации дочери. Она заявила, что понятия не имеет о том, что произошло с её старшей дочерью.