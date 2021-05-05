Мать Ольги Бузовой заявила, что не знает о госпитализации дочери

https://static.news.ru/photo/234e4a38-adc1-11eb-a479-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Ирина Бузова, мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой, заявила, что не владеет никакой информацией о госпитализации дочери. Женщина высказалась о ситуации в беседе с Пятым каналом.

Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините, — сказала Ирина.

5 мая издание StarHit сообщило, что Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство. По какой причине знаменитость оказалась в больнице, не уточнялось. Косвенным подтверждением этой информации является то, что обычно активная в соцсетях девушка более суток не публиковала ничего в Instagram.

Ранее Ольга Бузова посетила премию «Топ-100 успешных людей России», выбрав для выхода в свет откровенное платье. Некоторые подписчики не оценили образ знаменитости, посчитав его излишне откровенным и вульгарным. Звезда позировала перед фотографами в мини-платье бежевого цвета с перьями, стразами и глубоким декольте. Наряд она дополнила элегантными лодочками на каблуках.