«Уж лучше бы голая пришла»: фанаты раскритиковали Бузову из-за платья

Телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премию «Топ-100 успешных людей России», выбрав для выхода в свет откровенное платье. Некоторые подписчики не оценили образ знаменитости.
Бузова позировала перед фотографами в мини-платье бежевого цвета с перьями, стразами и глубоким декольте. Наряд она дополнила элегантными лодочками на каблуках. В своём посте в Instagram звезда отметила, что стала хедлайнером этого мероприятия.
Некоторые подписчики принялись критиковать образ певицы из-за очень короткого платья.
В моё время за такой наряд на людях 15 суток давали, — написал один из комментаторов.
Другой заметил, что «чем меньше таланта, тем меньше одежды». Также некоторые посчитали, что Бузова забыла надеть юбку.
И это называется платье, уж лучше бы голая пришла, — резюмировал фанат.
Однако другие поклонники оценили наряд, отметив, что певица в нём неотразима.
Ранее Бузову застыдили её подписчики за слишком откровенный купальник. Артистка отдыхает в Сочи и постит оттуда фото и видео.