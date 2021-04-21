«Уж лучше бы голая пришла»: фанаты раскритиковали Бузову из-за платья

https://static.news.ru/photo/47d2362a-a345-11eb-8327-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премию «Топ-100 успешных людей России», выбрав для выхода в свет откровенное платье. Некоторые подписчики не оценили образ знаменитости.

Бузова позировала перед фотографами в мини-платье бежевого цвета с перьями, стразами и глубоким декольте. Наряд она дополнила элегантными лодочками на каблуках. В своём посте в Instagram звезда отметила, что стала хедлайнером этого мероприятия.

Некоторые подписчики принялись критиковать образ певицы из-за очень короткого платья.

В моё время за такой наряд на людях 15 суток давали, — написал один из комментаторов.

Другой заметил, что «чем меньше таланта, тем меньше одежды». Также некоторые посчитали, что Бузова забыла надеть юбку.

И это называется платье, уж лучше бы голая пришла, — резюмировал фанат.

Однако другие поклонники оценили наряд, отметив, что певица в нём неотразима.

Ранее Бузову застыдили её подписчики за слишком откровенный купальник. Артистка отдыхает в Сочи и постит оттуда фото и видео.