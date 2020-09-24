Фадеев сообщил о намерении сбросить ещё центнер, чтобы излечить диабет

https://static.news.ru/photo/f56b01e0-feef-11ea-9c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Макс Фадеев, сбросивший центнер, заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет худеть до отметки в 90 кг. Так продюсер собирается расправиться с диабетом, в чём нисколько не сомневается.

О своём намерении Фадеев заявил в эфире YouTube-шоу Metametrica, одновременно посетовав на то, что его «залили помоями» врачи всех специальностей и профилей. Он даже собирался засудить конкретного врача, но не будет этого делать, потому что «доктор слишком маленький».

Экстремальное похудение продюсера на самом деле вызвало немало споров. Диетологи и эндокринологи обвиняли Фадеева во лжи и предрекали ему проблемы со здоровьем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Макс Фадеев, разрекламировавший свою уникальную диету, которая позволила ему сбросить центнер, не спешит делиться ею с подписчиками. Продюсер пообещал рассказать о диете в ближайшее время, и подписчики уже стали проявлять нетерпение.