https://static.news.ru/photo/19677668-c4b4-11e9-bb6a-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Администрация ресурса Twitch заблокировала канал певца Егора Крида. Причина — «разжигание ненависти в отношении лица или группы лиц».

Запрещённые сервисом слова, находящихся в его бан-листе, российский исполнитель произнёс во время прямого эфира 2 августа. Во время стрима он сыграл в CS:GO с капитаном состава Natus Vincere по CS:GO Данилом Zeus Тесленко. Через несколько дней после этого Крид провел ещё одну трансляцию в Counter-Strike. В этот раз его ассистентом по стриму стал Александр s1mple Костылев.

Вот и мой Твич забанили... pic.twitter.com/uBb35sVOKc — Егор Крид (@egorkreed) 21 августа 2019 г.

Видеостриминговый сервис Twitch принадлежит дочерней компании Amazon. Он специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.

Ранее News.ru писал о премьере клипа Егора Крида на песню «Сердцеедка». Видео не только набрало 4 млн просмотров за первые сутки, но и насмешило любителей поп-музыки деревенским гламуром. Чтобы поддержать просмотры своего видео, Крид даже представил поклонникам своё фото в «старом» стиле.