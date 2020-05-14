Джимми Фэллон и The Roots сыграли песню Дэвида Боуи и Queen на посуде

https://static.news.ru/photo/c5b44710-95ed-11ea-81c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Ведущий американского телешоу The Tonight Show Джимми Фэллон исполнил с постоянной группой программы The Roots песню Дэвида Боуи и группы Queen под названием Under Pressure.

Артисты сыграли композицию дистанционно, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Некоторые участники коллектива использовали посуду и другие подручные предметы во время выступления.

К The Roots и Фэллону присоединился певец Брендон Ури.

Американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер в марте временно заморозили производство своих шоу из-за COVID-19. Сейчас они перешли на съёмки программ из дома.

Как писал NEWS.ru, американская певица Джанет Джексон в феврале стала гостьей программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Во время передачи она исполнила свой хит Runaway под аккомпанемент игрушечных инструментов.