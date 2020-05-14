Джимми Фэллон и The Roots сыграли песню Дэвида Боуи и Queen на посуде

Ведущий американского телешоу The Tonight Show Джимми Фэллон исполнил с постоянной группой программы The Roots песню Дэвида Боуи и группы Queen под названием Under Pressure.
Артисты сыграли композицию дистанционно, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Некоторые участники коллектива использовали посуду и другие подручные предметы во время выступления.
К The Roots и Фэллону присоединился певец Брендон Ури.
Американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер в марте временно заморозили производство своих шоу из-за COVID-19. Сейчас они перешли на съёмки программ из дома.
Как писал NEWS.ru, американская певица Джанет Джексон в феврале стала гостьей программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Во время передачи она исполнила свой хит Runaway под аккомпанемент игрушечных инструментов.
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